新华社海南博鳌3月28日电 题：携手同行创未来——写在博鳌亚洲论坛2023年年会召开之际

新华社记者

南海之滨，海南博鳌。3月28日至31日，博鳌亚洲论坛2023年年会如期而至，全球政商学界汇聚一堂，共谋和平发展、合作共赢大计。

世界瞩目“博鳌时间”。从默默无闻的小渔村启航，20多年来博鳌亚洲论坛已成长为兼具亚洲特色和世界影响的高层次对话平台。

世界期盼“博鳌声音”。今年年会是新冠疫情以来首次完全以线下方式举行的年会。“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”的主题背后，与会嘉宾渴望在对话协商中共享智慧、凝聚共识。

《携手迎接挑战，合作开创未来》《同舟共济克时艰，命运与共创未来》……2013年以来，习近平主席五次在论坛年会上发表主旨演讲，都聚焦“未来”。新起点上，世界把目光再次投向东方，期待新的“博鳌方案”汇聚起共克时艰、开创未来的强大合力。

团结合作，在不确定的世界中凝聚发展共识

28日上午9点半，距离新闻发布会开始还有半个小时，博鳌亚洲论坛新闻中心海鸥厅已经人头攒动，座无虚席。

3月28日，博鳌亚洲论坛2023年年会新闻发布会暨旗舰报告发布会举行。新华社记者 郭程 摄

博鳌亚洲论坛2023年年会是自新冠疫情暴发以来首次完全恢复线下会议，也是中国两会后的重要主场多边外交活动。

从28日开始，4天时间里，约2000名嘉宾聚首博鳌小镇，分析亚洲和世界发展形势，凝聚合作发展的共识。

这是新起点上交流协作、共享智慧的平台——

立足亚洲，面向世界。2001年，博鳌亚洲论坛成立之初，亚洲刚刚经历金融危机重创，经济艰难复苏。一路走来，论坛从小到大，“博鳌声音”由弱到强，在凝聚亚洲共识、促进各方合作、推进经济全球化、推动构建人类命运共同体等方面提出许多富有价值的“博鳌方案”，作出了积极贡献。

“今年年会将继续聚焦亚洲和世界发展的前沿问题，致力于凝聚各国共促疫后世界经济复苏的共识，推动国际社会加强政策协调和团结合作，迎接共同挑战，促进共同发展。”博鳌亚洲论坛秘书长李保东说。

3月24日拍摄的博鳌亚洲论坛国际会议中心（无人机照片）。新华社记者 郭程 摄

今年论坛议题聚焦发展与普惠、治理与安全、区域与全球、当下与未来四大板块，将通过分论坛和圆桌会议等丰富多彩的活动，为全球治理与发展贡献新的智慧。

这是大变局下探寻出路、共促发展的平台——

当前，新冠疫情、地缘政治冲突、世界经济下行……世界怎么了？国际社会怎么办？

“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”，今年年会的主题契合各方发展需要，反映了国际社会求和平、谋合作、促发展的共同心声。

“不确定性依然是今年的年度热词。”博鳌亚洲论坛理事长潘基文说，面对充满不确定性的新常态，唯有团结与合作，才能打造开放、包容和可持续的世界。

这是共享中国机遇、共创美好未来的平台——

“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大！”

“不论世界发生什么样的变化，中国改革开放的信心和意志都不会动摇。”

……

在博鳌，习近平主席持续向全世界释放中国坚定与世界共享发展机遇的开放强音。

今年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。博鳌亚洲论坛2023年年会，为世界各国打开了一扇了解中国经济发展和社会面貌的最新窗口。

推进中国式现代化，将为全球共同繁荣带来新的历史机遇。

前来参加论坛的新加坡金鹰集团主席陈江和表示，金鹰集团正在加大对亚洲特别是对中国市场的投资力度，将在江苏、广东等地新增投资数百亿元人民币，紧紧围绕中国快速增长的中等收入群体需求，发展生产，延伸产业链。

共迎挑战，为全球繁荣发展贡献亚洲力量

3月15日，伴随着引擎的轰鸣声，海南航空一架飞机从海口美兰国际机场起飞，于当地时间11时许抵达新加坡樟宜机场，海口、新加坡迎来了往返航线复航。

海口至新加坡航线复航，开通海口往返金边和曼谷航线，海南59国免签入境政策……一系列举措将进一步推动海南自贸港建设，促进海南与亚洲各国交流合作。

在保护主义、单边主义抬头，“脱钩断链”搅动世界的国际背景下，亚洲加快区域经济一体化进程，将为全球经济繁荣发展提供重要支撑。

“亚洲是世界经济增长和可持续发展的关键动力。”博鳌亚洲论坛副理事长周小川说，尽管国际形势持续动荡，全球需求减弱，2023年亚洲将为全球增长与稳定作出重要贡献。

这是海南省洋浦经济开发区所在的环新英湾地区（无人机照片，2月26日摄）。新华社记者 蒲晓旭 摄

博鳌亚洲论坛28日发布的年度报告《亚洲经济前景及一体化进程》指出，作为世界经济的重要引擎，2023年亚洲经济体整体复苏步伐加快，预计增长率为4.5%，成为世界经济暗淡图景中的亮点。

共赢合作是亚洲发展的必由之路——

2022年1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效实施，全球最大自由贸易区正式启航。

《亚洲经济前景及一体化进程》报告指出，在多边贸易体制深陷多重危机的背景下，RCEP极大提升了区域内的贸易便利化水平，正不断显现域内贸易投资的制度和开放红利。

韩国化妆品、日本高端电子设备、越南百香果和榴莲……一年多来，中国不断深化的RCEP“朋友圈”激发外贸增长潜力。据海关统计，2022年中国对RCEP其他14个成员国进出口12.95万亿元，同比增长7.5%，持续显示出RCEP区域贸易自由化优势。

今年年会将讨论激发RCEP规则与自贸区政策叠加、加强RCEP国家务实合作、推动国际自贸区（港）间的交流合作等议题。

山东魏桥创业集团董事长张波表示，RCEP特有的关税和投资优惠条款给企业提供了前所未有的机遇，让企业更有信心不断开拓国际上下游合作伙伴，维护产业链供应链稳定，为实现共赢发展贡献积极力量。

以高质量共建“一带一路”拓展国际合作新空间——

28日下午，博鳌国际会议中心一层东屿宴会厅，“‘一带一路’：共享发展机遇”分论坛正在进行。

“‘一带一路’的精髓在于共享。中国乐于将脱贫等成功经验毫无保留、毫无附加条件地与沿线国家分享，通过促进共同繁荣共建人类命运共同体，巴基斯坦也从中受益匪浅。”巴基斯坦规划、发展与特别项目部长阿赫桑·伊克巴尔的话语，引得中外嘉宾频频点头。

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。近来，亚洲各国共建“一带一路”捷报频传：中老铁路货运站全部启用，柬埔寨金港高速公路通车，中企承建的马来西亚东海岸铁路进入加速建设期……亚洲区域互联互通的图景更加清晰。

敞开胸襟，方能合作共赢。中国提出全球发展倡议一年多来，已有100多个国家和国际组织支持倡议，近70个国家加入“全球发展倡议之友小组”，为推动全球共同发展汇聚力量。

今年年会多个分论坛聚焦亚洲互联互通、区域经济合作等热点话题，在合作与发展中助推亚洲继续成为世界经济复苏的“动力源”。

会场外，一座题为“一带一路之歌”的雕塑屹立在三江汇海处。飘逸灵动的金色丝带，顶起同一片天空，传递出对海纳百川、合作共赢亚洲新未来的无限憧憬。

开放包容，以中国新发展为世界提供新机遇

距离博鳌亚洲论坛会址约200公里，海南洋浦国际集装箱码头，桥吊繁忙作业，拖车川流不息。今年前2个月，码头集装箱吞吐量累计完成26.96万标箱，同比增长8%，迎来“开门红”。

在海南环新英湾地区拍摄的洋浦国际集装箱码头（无人机照片，2月28日）。新华社记者 蒲晓旭 摄

放眼海南全岛，开年以来旅游消费市场也在强劲回暖。据海口海关统计，1月7日至2月15日春运期间，共监管离岛免税购物金额89.5亿元，日均超2亿元的销售额彰显巨大消费潜力。

欣欣向荣的海南自贸港，印证中国经济稳步向好的韧性和活力，也为疲弱的世界经济注入信心。

1月25日，游客在中免集团海口日月广场免税店选购免税商品。新华社记者 杨冠宇 摄

“中国经济强劲反弹，有望在2023年贡献全球经济增长的约三分之一，将为世界经济带来可喜的拉动作用。”国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃说。

据IMF测算，中国GDP增速每提高1个百分点，就会使其他亚洲经济体的平均GDP增速提高0.3个百分点。

今年，中国设定了5%左右的经济预期增长目标。北京大学光华管理学院院长刘俏表示，多项经济指标显示，中国经济正稳步复苏，全年增长目标经过努力是可以实现的。中国经济的稳定和可持续性，将对推动全球经济增长起到重要作用。

牢牢把握高质量发展这一首要任务，中国将坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇。

走进博鳌国际会议中心，通往会场的廊道上，三星、阿斯利康、vivo等多家海内外企业集中亮相，展示最新科技成果，彰显论坛对创新发展的关注。

不久前，《数字中国建设整体布局规划》对外公布。作为全球第二大数字经济体，中国加快数字化发展，无疑为国际经贸合作带来更多利好。

践行“双碳”目标，中国绿色转型孕育着巨大机遇与空间。

这是3月20日拍摄的云南省巧家县小羊窝光伏电站（无人机照片）。新华社记者 江文耀 摄

根据博鳌亚洲论坛发布的全球及亚太经济信心调查，超半数的受访者认为，可再生能源，特别是风、光等新能源的生产和规模化应用是中国制造业的巨大机遇，另外分别有38.8%和33.5%的受访者认为新能源汽车发展、绿色供应链以及储能技术等是最具成长前景的行业。

作为全球第二大消费市场和第一大货物贸易国，中国也是世界经济大循环的关键枢纽。第三届消博会正火热筹备，第六届进博会已有数百家企业签约参展，第133届广交会将全面恢复线下展……中国超大规模市场的“磁力”进一步强劲释放。

这是位于广州市番禺区的广汽埃安新能源汽车股份有限公司总装生产线（2月24日摄）。新华社记者 邓华 摄

踏上新征程，中国奋力推进中国式现代化，将为世界繁荣与安全注入强大动力。

英国知名学者、中国问题专家马丁·雅克表示，在经济全球化遭遇逆流、西方现代化“老路”遇到瓶颈之际，中国式现代化不仅为中国未来发展开启众多全新可能性，也将为世界提供新理念、新思维和新目标。

冲出迷雾走向光明，最强大的力量是同心合力，最有效的方法是和衷共济。

“万泉河水清又清……”博鳌国际会议中心里，又响起这熟悉而优美的旋律。从会址远眺，三江入海处，太平洋的风扑面而来，将“博鳌声音”传向世界各地。（记者陈良杰、韩洁、高敬、赵叶苹、许可、魏玉坤）

视频记者：胡函博、王安浩维、丁怡全、曾维、王欢、汪奇文、覃广华、黄凯莹、曹祎铭、梁舜、郭鑫惠、王腾、黎锦（实习）

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