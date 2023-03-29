新华社东京3月28日电（记者姜俏梅 郭丹）日本国会参议院28日不顾在野党反对，以执政党多数赞成通过包括大幅增加防卫费的2023财年预算案。日本民众当天在参议院对面举行抗议集会。

当天通过的2023财年预算中，防卫费增至6.8219万亿日元，是2022财年的1.26倍，创历史最高纪录。另外还增设了防卫力强化资金3.3806万亿日元。

从防卫预算具体内容来看，2023财年用于强化攻击敌方基地能力的相关预算高达1.4万亿日元，其中购买美制“战斧”巡航导弹的预算为2113亿日元。

3月28日，日本民众在参议院议员会馆前举行抗议活动，反对参议院当天通过“军备扩张预算”案。新华社记者 姜俏梅 摄

当天，从日本各地赶来的民众聚集在参议院对面举行抗议活动，他们举着“反对军备扩张” “阻止军备扩张预算”的标语牌，高喊“反对准备战争的军备扩张预算”“停止执行军备扩张预算”等口号。

抗议活动牵头人杉原浩司在接受新华社记者采访时表示，所谓“拥有攻击敌方基地能力”是违反日本宪法、可能给日本带来战祸的行为，与和平背道而驰。

此前，日本众议院已于2月28日通过了2023财年预算案。

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