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新华时评：翻一翻美国人权记录的“烂账”

2023年03月29日08:54 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月28日电题：翻一翻美国人权记录的“烂账”

　　新华社记者

　　美国自诩“人权卫士”，但金钱政治、种族歧视、枪支泛滥、警察暴力、贫富分化等痼疾难除，人权立法司法大开历史倒车，美国人民的基本权利和自由被进一步架空。人权的“遮羞布”下，是一本不折不扣的美国人权“烂账”。

　　公民生命安全无法得到保障。在美国，政商勾结瘫痪控枪议程，枪支暴力伴随枪支拥有量同步上升。美国人口不到世界人口的5%，却拥有全球民用枪支的46%。美国的枪支拥有率、涉枪凶杀率和大规模枪击事件数量均居世界第一。根据“枪支暴力档案”网站统计的数据，近年来美国大规模枪击数量显著增长，2022年美国枪支暴力致死43341人，发生大规模枪击事件636起。美国凶杀抢劫等恶性罪案持续上升，同时警察暴力执法愈演愈烈。美国有线电视新闻网报道，72%的美国人对国家减少或控制犯罪方面的政策不满意，80%的人对犯罪和暴力的担忧程度达到十年来新高。民众遭受暴力犯罪和暴力执法的双重威胁，公民人身安全得不到保障，美国自我标榜的公民权利和自由沦为空谈。

　　公民民主权利受到严重侵害。在如今的美国，金钱选举不断创下历史纪录，政治献金缔造寡头政治。“民有、民治、民享”变成了“1%的人所有、1%的人治理、1%的人享用”。金钱主宰选举让普通民众的民主参与严重不足。耶鲁大学政治学教授海伦·兰德摩尔2021年12月在《外交政策》发表文章指出，美国的民主“缺少了真正来自人民的力量”。美国前总统卡特曾指出：“金钱政治对美国政治体系构成不可逆转的损害，这不是民主政治而是属于少数人的寡头政治。”民主党、共和党之间对立持续扩大，加剧美国社会撕裂，导致美国政治失能。美国民主失灵，民众对美国民主愈加失去信心。“美国昆尼皮亚克大学民意调查”2022年8月发表调查报告指出，67%的美国人认为美国民主面临“崩溃风险”。

　　种族歧视与不平等愈演愈烈。近年来，美国种族仇恨犯罪持续高发，其中针对亚裔的仇恨犯罪尤为猖獗。加州州立大学圣贝纳迪诺分校仇恨与极端主义研究中心的研究显示，美国15个主要城市的仇恨犯罪在2020年至2021年呈两位数增长。亚太裔数据研究组织的在线民意调查发现，2021年全国每6个亚裔美国人中就有1人经历过基于种族的暴力。种族贫富分化进一步扩大，住房政策、医疗卫生服务等方面存在严重种族不平等。美国普林斯顿大学和德国波恩大学学者2022年5月共同发表的一项研究指出，美国非洲裔和白人之间最大的经济不平等体现在种族财富差距上，白人和非洲裔的人均财富比长期稳定在6:1。

　　底层民众和弱势群体权利越发缺乏保障。美国社会贫富差距继续拉大，低收入群体生活条件急剧恶化，无家可归者大幅增加，毒品药品滥用严重危及生命健康，人均预期寿命大幅下降，底层民众基本生存面临重大危机。Statista全球统计数据库公布的数据显示，2021年美国有3790万人处于贫困状态，贫困率连续第二年攀升。美国妇女儿童权利保障出现重大倒退。2022年，美国联邦最高法院推翻了保障妇女堕胎权的“罗伊诉韦德案”和“计划生育联盟诉凯西案”,终结了近50年来受宪法保护的堕胎权。美国卫生部长泽维尔·贝塞拉表示，剥夺宪法确认的堕胎权，这使美国落后于世界其他地区。美国妇女遭受性侵犯触目惊心。五分之一的美国女大学生称，在校期间遭到过性侵犯。儿童生命安全遭遇枪祸的巨大威胁。凯泽家庭基金会发表的报告指出，2011年至2021年，美国近18500名17岁及以下的儿童死于枪支暴力。

　　恣意侵犯他国人权践踏国际正义。美国在国际社会奉行强权政治，动辄使用武力，日益成为全球和平发展的破坏者、人权进步的绊脚石。根据总部位于英国的监测组织“空战”的数据，自2001年以来，美国军队仅在阿富汗、伊拉克、利比亚等地就实施了近10万次轰炸，造成多达4.8万名平民死亡。近年来，美国对其他国家实施的单边制裁呈指数级增长，极大削弱了被制裁国家人权保障的能力与水平。美国的排外移民政策不断制造人间惨剧。2022年近240万移民被拘留在美国边境，比2021年增加37%，创下历史新高。

　　美国人权问题“烂账”触目惊心，美国人权结构性顽疾积重难返。面对广大美国普通民众和弱势群体的呐喊，美国政客应当反躬自省，采取切实措施改善美国人权记录，而不是热衷于以人权为武器到处攻击他国，做全球人权发展的搅局者和阻碍者。

(责编：崔越、刘叶婷)

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