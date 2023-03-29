人民网里约热内卢3月28日电 （记者毕梦瀛）3月26日，中国和洪都拉斯建立外交关系。在两国建交之前，中国电建建设者就与洪都拉斯人民结下了深厚友谊。

作为21世纪海上丝绸之路的自然延伸，拉美地区成为“一带一路”建设不可或缺的重要参与方。中国电建来到这个位于太平洋和加勒比海之间不起眼的中美洲国家，建设了洪都拉斯30年来开工建设的首个大型水电站项目——帕图卡III水电站。2019年，又开始了阿雷纳水电站的建设。两座水电站，拉近着两国民众心与心的距离，见证了两国人民的深厚情谊。

洪都拉斯帕图卡III水电站项目位于奥兰乔首府Juticalpa以南50公里，距首都特古西加尔巴约200km。该水电站于2015年9月21日正式开工，2020年初完成了主体工程的施工，同年12月20日实现并网发电。水电站投运后，年均发电量预计将达到326吉瓦时，为该国电力系统提供4%的电力，进一步缓解洪都拉斯国家电力短缺的状态，为当地经济发展注入新动力。

这座工程不管是对洪都拉斯还是中国，都有着非凡的意义。这是洪都拉斯30年来开工建设的首个大型水电站项目，也是中国第一次在尚未建交的国家使用中国融资的项目。工程建设开创了中资企业在未建交国家采用国家主权担保下买方信贷模式推动工程实施的先例。

洪都拉斯帕图卡III水电站受到该国政府、社会的高度关注，当地媒体称工程履约良好、意义重大，将载入洪都拉斯的史册。施工过程中，项目部持续推进属地化建设，让参建的当地员工掌握一技之能。积极履行央企社会责任，向当地学校捐赠建筑材料和学习、体育用品，为当地社区修缮公路等，受到了当地主流报纸的高度关注和多次报道，为中国企业赢得了良好的口碑和声誉。

帕图卡III水电站的良好履约，让中国电建赢得阿雷纳水电站的建设。阿雷纳水电站位于洪都拉斯北部约罗省境内的YAGUALA河上，总装机容量60兆瓦。工程于2019年2月15日开工，4月1日完成大坝截流，9月22日大坝基础混凝土浇筑，2021年10月26日顺利蓄水。2022年2月15日，阿雷纳水电站顺利签订临时移交证书。2022年4月26日，水电站项目大坝开敞式溢流面成功过水，大坝蓄水圆满成功，进一步提升了中国企业在洪都拉斯市场的影响力和信誉度，为中国电建进一步深耕洪都拉斯市场奠定了坚实基础。

2020年，面对全球新冠疫情和百年不遇的双飓风，项目做到疫情施工常态化、网格化管理的同时，疏通塌方道路，为当地政府修路捐赠混凝土等，将此次灾害损失降至最低。项目部积极推进属地化建设，不断加大培养、使用外籍高管和当地工长的力度，重视当地工程师、带班工长的优化与培养，发挥属地化管理模式的优势，也为当地创造就业机会。

14000千多公里的距离，14个小时的时差，隔不开两国人民伸出的友谊之手。建交之前，两座水电站见证中国和洪都拉斯的友谊。可以想见，未来将会有更多的中国建设者来到这里，和当地民众共同描绘加勒比海岸的这个美丽国度。

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