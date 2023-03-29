中国（东莞）一泰国（曼谷）经贸交流暨推介会现场。人民网记者 孙广勇摄

人民网曼谷3月29日电 （记者孙广勇）为加强泰中两国经贸交流与合作，中国加工贸易博览会组委会与东莞市人民政府于3月28日在泰国曼谷举办“中国（东莞）—泰国（曼谷）经贸交流暨中国加博会境外路演推介会”。本次活动由中国驻泰国大使馆经商处、中国银行（泰国）股份有限公司作为支持单位，泰国中华总商会暨各行业公会联谊会作为协办单位。

泰国商务部国际贸易促进厅副司长阿达、中国驻泰国大使馆经商处张潇潇参赞、东莞市人民政府副秘书长梁绍光及来自泰国工商界代表，以及东莞重点产业、重点企业代表近150人参加了推介交流洽谈会。会上，泰国商务部国际贸易促进厅副司长阿达致辞，中国驻泰国大使馆经商处张潇潇参赞、泰国进出口商会理事长林俊然等分别致辞，东莞市人民政府副秘书长梁绍光就东莞市目前投资招商政策、金融政策，中国第十三届加博会筹备相关情况等进行了主题推介。

阿达表示，泰中一家亲，泰国与中国长期以来保持着密切友好的关系。两国之间的紧密联系创造了强大的经济发展和社会关系。目前，中国是泰国的第一大贸易伙伴。东莞作为广东省第四大经济体城市、是中国GDP最高的25个城市之一，拥有世界一流的先进制造业，尤其是在现代制造和科技方面具有很大的竞争优势。东莞市积极参与中国“一带一路”倡议及粤港澳大湾区项目等。凭借着东莞作为制造业龙头城市的潜力和高工业化，它将有助于促进互联互通，深化泰中两国在商业领域和行业的贸易和投资范围。并且将有助于推动泰国商业部门应对新的贸易发展时代，为企业创造更多的附加值，并且通过将创新技术和创造力将其发挥到极致。

张潇潇表示，中泰两国是好邻居、好伙伴、好兄弟，“中泰一家亲”深入人心。中泰经贸互惠互利、合作共赢。中国是泰国最大贸易伙伴和农产品最大出口市场。中国和泰国在贸易商品结构上高度优势互补，泰国出口到中国的农业原料和食品顺差连年上升，中国出口泰国的机械和运输设备、其他制成品顺差也持续扩大。光伏、轮胎和新能源汽车行业的中国企业来泰国投资建厂已初见成效，通过泰国的生产基地辐射亚太市场的运营模式也帮助中国制造加速拓展海外市场。

张潇潇表示，广东是中国改革开放和对外合作的最前沿，也是中国连接东盟国家的桥梁。东莞位于粤港澳大湾区的几何中心，是享誉全球的“国际制造基地”。非常期待东莞和泰国的企业家们，深挖粤港澳大湾区与“东部经济走廊”对接潜力，凝聚合作共识，拓展合作领域，为中泰两国经贸合作、中泰命运共同体建设添砖加瓦。

随后，东莞市人民政府副秘书长梁绍光进行主题推介，梁绍光通过介绍东莞市的地理位置、经济发展情况、商业贸易行业范围等对东莞市的投资招商政策、金融政策进行了详细介绍说明。梁绍光表示，近年来，随着RCEP协定的签署和生效，东莞与泰国在经济领域的合作呈现蓬勃发展的良好势头。两地贸易增速加快，上升空间很大。梁绍光表示，举办加博会，既是中国主动向世界开放市场的一个行动，也是为中国企业在世界范围内寻求更好的投资贸易机会搭建平台。坚信在互惠互利的原则下，中国加博会将会成为中泰经贸合作的重要平台，中泰经贸合作一定能够取得新的佳绩。

会后，此次随团来泰考察的近20家东莞知名企业与泰国华商企业家进行了面对面的具体对接交流，共话新时期新机遇。

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