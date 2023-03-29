新华社罗安达3月28日电 （记者吕诚成）安哥拉总统洛伦索27日视察了由中国航空技术国际工程有限公司承建的位于安哥拉首都罗安达的安东尼奥·阿戈斯蒂尼奥·内图博士国际机场项目，对工程进展、设备安装情况表示满意。

洛伦索视察了机场航管楼、行政办公楼、旅客航站楼等主要单体工程建设情况。他表示，该项目建成后不仅将便利民众出行，也将促进安哥拉多个行业发展，惠及在安投资企业。

陪同视察的安哥拉交通部长里卡多·德阿布雷乌在接受新华社记者采访时表示，中方企业施工质量令人满意，该机场建成后将极大促进非洲西南部地区经济发展。

德阿布雷乌说，中国在安哥拉经济多元化进程中作出巨大贡献，两国长期保持亲切、紧密的合作关系。中方对安哥拉基础设施的投资和建设有利于两国共同发展。

据中方企业负责人介绍，安东尼奥·阿戈斯蒂尼奥·内图博士国际机场规模约为罗安达现有机场的4倍，预计将于今年年底交付。该机场建成后将成为非洲又一重要航空枢纽。

《 人民日报 》（ 2023年03月29日 03 版）

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