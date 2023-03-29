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秦刚同越南外长裴青山通电话

2023年03月29日05:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京3月28日电  3月28日，国务委员兼外长秦刚同越南外长裴青山通电话。双方表示将以两国建立全面战略合作伙伴关系15周年为契机，加强战略沟通，巩固政治互信，密切各层级各领域交往，推动两国关系迈上新水平。

　　秦刚说，中越是“同志加兄弟”。中方赞赏越方把对华关系作为对外政策的头等优先，第一时间向新一届中国国家领导人发来热情友好贺电。我们同样从战略高度和长远角度看待和发展中越关系，愿同越方共同落实好两党最高领导人战略共识，加强务实合作顶层设计，深化“一带一路”倡议和“两廊一圈”对接。双方要继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，践行真正的多边主义，共同捍卫发展中国家正当权益。

　　裴青山祝贺中国全国两会胜利召开，表示越方一贯支持中国发展壮大，赞赏中方为地区乃至世界和平稳定繁荣所作积极贡献，坚信中国必将如期实现第二个百年奋斗目标，建成中国特色社会主义现代化强国。越方将发展同中国睦邻友好和全面战略合作伙伴关系视为战略选择和头等优先，愿共同弘扬越中“同志加兄弟”的传统友谊，深化各领域务实合作，将两党两国最高领导人战略共识转化为更多具体成果。


　　《 人民日报 》（ 2023年03月29日 03 版）
(责编：杨光宇、牛镛)

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