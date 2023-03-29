本报记者 张梦旭 张朋辉 陈尚文

3月28日上午，博鳌亚洲论坛2023年年会举行首场新闻发布会，正式发布年度旗舰报告——《亚洲经济前景及一体化进程》和《可持续发展的亚洲与世界》2023年度报告。

博鳌亚洲论坛秘书长李保东表示，不确定性突出是当今世界的显著特点，希望通过年会的讨论，弘扬真正的多边主义，促进开放的地区主义，在不确定的世界中探寻确定性，促进世界各国团结合作。

“中国的确定性、亚洲的确定性将为世界注入更多稳定因素”

当前，世界经济复苏乏力，亚洲经济增长面临较为严峻的外部环境。尽管如此，作为世界经济增长的重要引擎，亚洲经济2023年整体复苏步伐加快，成为全球可以依靠的增长动力和多边主义的重要支撑力量。

《亚洲经济前景及一体化进程》报告预计，2023年亚洲经济体加权实际国内生产总值增长率为4.5%，较2022年的4.2%有所提升。国际货币基金组织的分析显示，仅中国和印度两国就将贡献2023年全球经济增长的一半。中国经济增速每提高1个百分点，亚洲其他地区的产出就会增加约0.3%。

新开发银行副行长、首席风险官阿尼尔·基肖拉表示，亚太地区占世界人口的1/3，占世界经济总量逾六成、贸易总量近一半，是全球经济最具活力的增长带。未来，亚太地区作为世界制造中心，将在拉动全球经济增长、保障产业链供应链稳定方面发挥更加重要的作用。

“2023年，亚洲将成为全球经济放缓背景下的一大亮点。”李保东表示，中国经济给亚洲和全球经济发展带来了积极信号。但是，亚洲区域内复苏分化加大，粮食、卫生、能源、货币以及气候危机给许多亚洲国家带来不利影响，这些问题需要通过亚洲内部以及与世界更紧密的团结合作来加以解决。

现代汽车集团相关负责人李赫埈对本报记者表示，作为世界第二大经济体，中国对世界经济发展具有稳定器和推动器的双重作用。中国是世界上最大的消费市场之一，中国市场消费升级对全球贸易和经济增长将产生积极影响。作为全球主要制造业中心，中国也将为其他国家的制造业发展提供更多机遇。

《亚洲经济前景及一体化进程》报告还提到，亚洲在全球宏观经济政策协调领域发挥了更为积极主动的引领作用，全球经济治理进入“亚洲时刻”。中国社会科学院世界经济与政治研究所所长张宇燕表示，面对世界百年未有之大变局，亚太地区在全球经济政治格局、全球治理中的重要性持续增加。“当前全球面临很多不确定性因素，但和平与发展仍然是大趋势。中国的确定性、亚洲的确定性将为世界注入更多稳定因素。”

亚洲区域经济一体化进程持续推进

面对地缘政治冲突和全球化逆流，亚洲区域经济一体化进程持续推进，亚洲仍然是多边主义的坚定维护者和全球经济治理的积极推动者。《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效一年多来，区域内贸易投资的制度型开放红利正不断显现。

《亚洲经济前景及一体化进程》报告指出，亚洲国家主要外资来源仍是亚洲内部。2021年，亚洲外商直接投资流入占全球外商直接投资流入额的45%，超过7100亿美元，达到新高，亚洲直接投资对自身的依存度接近60%。

对外经济贸易大学前副校长林桂军对记者表示，从2001年到2021年，多数亚洲主要经济体都提高了对亚洲工厂的依赖，这是区域经济一体化程度提高的迹象。有两个动力正在推动亚洲区域经济一体化向前发展。一是数字经济。亚洲数字服务贸易占世界数字服务贸易的份额稳步提升，2021年占比达25.6%。二是亚洲国家携手解决气候变化和环境问题的现实需要。亚洲各国都面临气候挑战，必须采取共同行动来解决这些问题。

对外经济贸易大学国际经济研究院院长桑百川认为，RCEP生效实施有效降低了成员国之间的贸易和投资成本，成员国之间的经济一体化进程不断加深。作为全球规模最大的区域自由贸易协定，RCEP的红利还将持续释放，推动成员国之间产业链供应链的融合，成为推动亚洲乃至世界经济增长的重要引擎。

报告也指出，亚洲区域合作有4个热点议题：一是增强抗外部冲击能力；二是构建更加紧密的区域共同市场来应对产业链重构、增强韧性；三是将绿色转型列入亚洲区域合作重要议程；四是推进多边贸易体系改革，积极参与数字经济规则制定，为亚洲经济发展提供新的发力点。

博鳌亚洲论坛机构理事、五粮液集团（股份）公司董事长曾从钦表示，促进互联互通，坚持开放包容，是实现长远发展的必由之路。中国倡导共建“一带一路”，推动RCEP落地生效，推进自由贸易试验区建设，致力于打造更高水平的开放格局。

让世界重返2030年可持续发展议程轨道

发展融资对于亚洲消除贫困、促进经济增长与社会发展、促进区域经济一体化等都具有重要意义。但如今，全球可持续发展面临威胁，发达国家提供的总体官方援助不到所承诺的一半，少数国家还在缩减规模，实现联合国2030年可持续发展目标面临挑战。

今年，博鳌亚洲论坛连续第三年发布《可持续发展的亚洲与世界》报告，呼吁亚洲国家立即采取行动，应对可持续发展面临的危机。报告指出，亚洲发展中经济体需要规划长期、可持续的健康、绿色和数字化的基础设施，并进行相应的能力建设，以公平地分享技术进步和绿色革命带来的收益，缩小发展鸿沟。多边开发银行、国别发展融资机构和其他发展机构的集体努力，也将帮助国际社会重新将发展问题摆在中心位置。

亚太发展融资协会秘书长恩里克·佛罗伦西奥在发布会上表示，国别发展融资机构作为政府创建的公共产品，具有为国家可持续发展规划作出贡献的特殊使命，应力争在经济发展和绿色转型两大目标上实现齐头并进。下一步，亚太发展融资协会将加强同多边开发银行和商业银行间合作，共同助力亚洲发展事业。

新开发银行高级经济学家徐兵指出，根据经合组织测算，联合国可持续发展目标的融资缺口已达到每年4.2万亿美元，发展融资在填补亚洲以及全球可持续发展投资缺口上应起到重要作用。

“各方需要付出巨大努力恢复和平，弥合分裂；政府部门和社会各界需要共同行动，调动资源，构建全球发展伙伴关系。”李保东表示，2021年9月，中国提出全球发展倡议。2022年6月，全球发展高层对话会举行。亚洲国家正和其他国家一道，努力推动将发展置于国际合作的优先位置，构建团结、平等、均衡、普惠的全球发展伙伴关系，让世界重返2030年可持续发展议程轨道。

《 人民日报 》（ 2023年03月29日 03 版）

(责编：杨光宇、牛镛)