新华社北京3月28日电（记者董雪）外交部发言人毛宁28日指出，美方应切实尊重市场经济和公平竞争原则，停止对中国企业的污蔑抹黑和无理打压，不能为保持所谓“竞争优势”不择手段。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，美国国会众议院全会将审议此前委员会通过的《海底电缆管制法案》，旨在限制外国竞争对手获取海底电缆相关技术和产品，进而巩固和增强美在关键基础设施上的控制权和竞争优势。有西方媒体援引匿名消息称，美因担心中国从事所谓“间谍活动”，近年来阻挠中国华海通信技术有限公司竞标海底电缆工程等多个项目。中方对此有何评论？

“我注意到相关报道。”毛宁表示，中国政府始终鼓励中国企业按照市场原则和国际规则、在遵守当地法律的基础上开展各领域对外投资合作。

“我们反对美方泛化国家安全概念无理打压别国企业，滥用国家力量破坏正常市场规则和秩序。为保持所谓‘竞争优势’不能不择手段，不能破坏规则，更不能无中生有炒作所谓‘间谍活动’为自己的无理行径找借口。”毛宁说。

她强调，美方应切实尊重市场经济和公平竞争原则，停止对中国企业的污蔑抹黑和无理打压。

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