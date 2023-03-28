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张维为：中国式现代化体现“合而富之”的中国智慧

2023年03月28日21:42 | 来源：新华网
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　　新华网北京3月28日电（记者侯强 由荟圆）“中国式现代化与人类命运共同体”国际研讨会27日在京举行。期间，复旦大学特聘教授、中国研究院院长张维为在接受新华网记者采访时表示，中国共产党领导的中国式现代化，以国家和民族整体利益为依归，践行以人民为中心的发展理念，体现了“合而富之”的中国智慧。

3月27日，复旦大学特聘教授、中国研究院院长张维为在参加“中国式现代化与人类命运共同体”国际研讨会期间接受新华网记者采访。（记者 侯强 摄）

　　“中国式现代化是人类文明的新形态，代表正确的方向，站在历史正确的一面。”张维为说，这不同于美西方国家通过主导秩序，巩固自身既得利益，推动所谓西方化的全球化和现代化。

　　张维为说，回望历史，18、19世纪崛起的英国、法国、德国等国家，其人口规模是千万级别；20世纪崛起的美国和日本，其人口规模是1亿级别，到21世纪中国的崛起，人口规模是10亿级别。仅从人口规模方面衡量，中国式现代化产生的影响震撼世界。“中国取得现代化成功的意义将是全球性的。”

　　在谈到中国式现代化的成功经验时，张维为认为，中国共产党领导的中国式现代化，以国家整体利益、民族整体利益为依归，践行以人民为中心的发展理念，而非西方国家政党采取的选票为中心的发展理念，这两者有本质区别。

　　张维为说，西方国家把竞选变成政治营销，拼金钱、拼民粹主义，搞政治极端化，结果使社会四分五裂，而中国考虑的则是全民族的整体利益；西方对选民采取“分而治之”的态度，中国的做法则是“合而富之”，或者称之为团结繁荣。中国在国际上推动共建“一带一路”倡议，秉持“共商共建共享”的黄金法则，鼓励所有共建国家团结在一起，这也反映了“合而富之”的中国智慧。

　　据悉，“中国式现代化与人类命运共同体”国际研讨会由中国外文出版发行事业局、中国国家创新与发展战略研究会主办，当代中国与世界研究院、中共中央党校（国家行政学院）国际战略研究院、中国互联网新闻中心、中国外文局中东欧与中南亚传播中心和复旦大学中国研究院承办。来自中国、英国、法国、俄罗斯、日本、巴基斯坦等14个国家的高级政要、企业代表、国际组织代表，以及有关智库、高校、研究机构的专家学者参与研讨。

(责编：崔译戈、刘慧)

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