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专访：借民主之名行“反民主”之实——美国匹兹堡大学客座教授科瓦利克谈“美式民主”

2023年03月28日20:49 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿3月28日电 专访：借民主之名行“反民主”之实——美国匹兹堡大学客座教授科瓦利克谈“美式民主”

　　新华社记者孙丁

　　美国匹兹堡大学法学客座教授丹尼尔·科瓦利克日前接受新华社记者线上专访时表示，面对自身“民主赤字”，美国没有资格“传播民主”，其干涉主义政策以及对战争的痴迷对世界造成巨大破坏。

　　科瓦利克是一名人权和劳工权利律师，经常对美国在人权问题上搞双重标准提出批评。谈及20年前美国入侵伊拉克并在伊拉克强行嫁接“美式民主”时，他直言道：“美国‘传播民主’的想法实在愚蠢至极，因为我们没有民主可以传播。”

　　常年战乱导致伊拉克动荡不安，数十万人失去生命，更多平民流离失所，恐怖袭击和教派冲突接连不断，地区形势变得更加复杂严峻。美国也遭到伊拉克战争反噬——数千名美军人员丧生，美国因这场战争变得更加分裂。

　　科瓦利克强调，美国发动伊战，是为了按照对其自身有利的方式重塑中东地区。伊拉克对美国并不构成威胁。

　　伊战期间，美国大小防务承包商大赚特赚，而美国所谓要为伊拉克带来民主和繁荣的说辞却从未变成现实，伊拉克重建之路至今崎岖不平。科瓦利克指出，美国军工复合体为了种种利益推动战争，毫不在乎战争带来的后果，“只要美国军火商卖出武器，就有人很高兴”。

　　“美国军工业给民主、共和两党政客提供政治献金，很大程度上可以左右美国的外交政策。”科瓦利克说。

　　在他看来，美国在伊拉克强推所谓“民主改造”注定失败。一方面，美国并不真正关心伊拉克和伊拉克人民。另一方面，美国本身就有“民主赤字”，根本没有资格“教别人民主”。

　　“在美国，富人组成寡头集团进行统治，政治严重被金钱侵蚀，人民的需要完全被忽视。美国人民不认为政府能代表他们，政府把钱花在打仗上，忽略自身基础设施建设、人民健康、人权保障等问题。”科瓦利克一针见血地指出。

　　就“美式民主”问题的根源，科瓦利克把矛头指向 “不受限制的资本主义”，并把美国形容为“一个纯粹为利益运转的国家”。

　　“美国有一小部分人非常富有，他们控制公民生活、政治活动和国民经济，让国家为其自身利益服务，却损害他人利益。这绝对不是民主，而是反民主。”科瓦利克批评道。

　　尽管美国当下面临高通胀、银行危机等棘手难题，但美国政府仍打算提高军费。美国总统拜登3月初公布的联邦政府2024财年预算显示，军事和国家安全项目预算申请合计为8860亿美元。在未来几年内，这一预算可能突破每财年1万亿美元。

　　“美国有钱进行进攻性战争，却没钱照顾自己的人民。这再次印证美国不是为了多数人的利益运作，这是多么反民主。”科瓦利克说。

(责编：崔译戈、刘慧)

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