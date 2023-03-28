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博鳌亚洲论坛年度报告：亚洲成为世界经济暗淡图景中的亮点

2023年03月28日20:48 | 来源：新华网
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　　新华社海南博鳌3月28日电（记者赵叶苹、吴茂辉）在28日举行的博鳌亚洲论坛2023年年会首场新闻发布会上，《亚洲经济前景及一体化进程》和《可持续发展的亚洲与世界》2023年度报告正式发布。报告指出，2023年，亚洲经济体整体复苏步伐加快，预计经济增速将达4.5%，成为世界经济放缓大背景下一大亮点。

　　博鳌亚洲论坛秘书长李保东说，百年变局下，动荡变革期，亚洲各国直面挑战，成为了全球可以依靠的增长动力和多边主义的重要支撑。亚洲经济稳步发展，稳中有进。《区域全面经济伙伴关系协定》生效一年来，区内贸易投资的制度开放红利正不断显现。

　　报告称，2023年，在世界经济放缓和全球化遭遇碎片化风险的大背景下，亚洲经济整体复苏步伐继续推进，区域生产、贸易、投资一体化和金融融合进程将加快。亚洲成为世界经济暗淡图景中的亮点。

　　报告还从亚洲经济体货物贸易、服务贸易、直接投资融合度、金融融合与发展进程等维度，论证亚洲区域经济一体化进程在持续推进。2021年亚洲经济体对亚洲的贸易依存度保持较高水平，达到57.4%。亚洲两个重要的贸易中心中国和东盟都充满了凝聚力。亚洲的数字经济和数字贸易继续走在全球前列，同时亚洲也是绿色资金和绿色技术的热土。

　　博鳌亚洲论坛2023年年会于3月28日至31日在海南博鳌举行，今年年会主题是“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。今年共有来自50多个国家和地区约2000名代表，来自约40个国家和地区的170多家媒体机构1100余名记者参加年会。

(责编：崔译戈、刘慧)

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