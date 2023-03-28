新华社北京3月28日电 通讯：“希望把中国成功经验复制到非洲！”——跨境电商给中非经贸带来新机遇

新华社记者刘佑民 张玉洁 张晨光

“希望把中国成功经验复制到非洲！”来自埃塞俄比亚的内尔在获得清华大学深圳国际研究生院的数据科学和信息技术专业硕士学位后，回国创办了一家本地在线支付公司。内尔表示，中国在电子商务领域的探索特别值得非洲国家借鉴。

电商是当下中非经贸合作增长迅速的重要版块。埃塞俄比亚的咖啡、卢旺达的辣椒酱、肯尼亚的红茶、加纳的巧克力、坦桑尼亚的腰果……大量非洲好物正通过跨境电商平台，走进中国千家万户。

2020年5月，卢旺达驻华大使基莫尼奥首次通过直播为家乡特产代言，3000斤卢旺达咖啡在直播间瞬间售罄。此后，基莫尼奥多次做客各电商平台直播间和电视节目，为卢旺达咖啡、辣椒等农特产品倾情带货。

2022年，“第四届双品网购节暨非洲好物网购节”举行，活动期间共有20多个非洲国家200余款优质产品参与展销。乘着数字经济的东风，非洲商品获得越来越多中国消费者的认可与喜爱，与此同时中国品牌也在深化拓展非洲市场。

记者近期通过采访多位业者，深刻感受到数字经济发展给中非经贸往来带来的便利。

咖啡从业者、小咖主咖啡有限公司创始人景建华一直通过与非洲咖农直接沟通，为中国市场引入优质非洲产品。“通过直采直销模式和自办咖啡烘焙工厂的模式不仅降低成本，还可以帮助更多非洲咖农增收。”景建华说。

长沙非拓信息技术有限公司旗下电商平台Kilimall成立于2014年，“90后”非洲小伙西拉斯·穆西约卡在这个中非跨境电商平台已工作五年。现在，他不仅收入稳定，还成为了身边有创业意愿朋友的“指导老师”。

“在这里工作让我对肯尼亚发展技术产业、市场和供应链情况更加熟悉。”穆西约卡认为，中国在电子商务领域的成功探索可以帮助肯尼亚填补供应链和技术方面的空白。

为解决非洲地区基础设施条件薄弱的问题，Kilimall建立了自己的物流配送团队和电商线下网点。此外，公司还注重培养非洲本土管理者，与当地员工共同选择适合非洲消费者的中国商品。

除Kilimall外，阿里巴巴国际站、集酷、希音等中国跨境电商平台也纷纷进入非洲市场。

长沙无限星空公司总经理许慈告诉记者，企业刚刚收到南非客户的订单，希望追加订购两货柜太阳能光伏板。这家企业通过阿里巴巴国际站等跨境电商平台，向非洲出口光伏板、家用储能系统等新能源产品。跨境电商平台可以帮企业更便捷地触达更多潜在客户，还能压缩物流、库存和租金等成本，缩短采购和销售周期，提高企业生产和经营效率。

“数字创新工程”是中非合作论坛第八届部长级会议确定的“九项工程”之一，依托中非合作论坛成立的中国-非洲经贸博览会正围绕电商领域持续发力。今年即将在长沙举办的第三届中国-非洲经贸博览会，将举办非洲好物直播网购节，并组织更多优质非洲商品进入中国市场。

承办此次直播活动的湖南“市场采购+跨境电商”新模式产业园运营方负责人王海朋表示，这两年非洲基础设施建设不断完善，跨境电商为中非商贸合作带来新机遇，中非电商合作具有强劲活力和美好前景。（参与记者：周楚昀、张格、阮周围）

(责编：崔译戈、刘慧)