新华社海南博鳌3月28日电（记者赵叶苹、严钰景）3月28日，博鳌亚洲论坛2023年年会举行首场新闻发布会，论坛秘书长李保东在发布会上说，不确定性突出，是当今世界的显著特点。博鳌亚洲论坛年会提供一个平台，与会各方就相关问题进行开放包容的讨论，共同在“不确定的世界中探寻确定性”。

博鳌亚洲论坛2023年年会主题是“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”；在议题设置上，聚焦“发展与普惠”“治理与安全”“区域与全球”“当下与未来”四大议题，意在推动各方理性探讨自身利益和共同利益、短期利益和长远利益的关系，厘清怎样做才对自身长远有利，对世界整体有利。

李保东说，当今世界的不确定性，来源于动荡与变革这两种趋势交织演进。从战争地区的动荡到国际市场的动荡，从社会变革到科技革命，世界变乱交织，发展与安全两大赤字更加凸显。无论是新冠疫情、地缘政治冲突，还是世界经济下行、全球气候变暖，哪一项挑战都不仅关乎当下，也关乎未来。面对这些挑战，国际社会对于加强合作、促进发展的呼声更加高涨，愿望更加强烈。

博鳌亚洲论坛2023年年会3月28日至31日在海南博鳌举行。今年是自新冠疫情暴发以来，博鳌亚洲论坛年会首次完全恢复线下会议。

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