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美国小学枪击案令人心碎 两个细节引人深思

2023年03月28日19:01 | 来源：新华网
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新华社华盛顿3月28日电（记者孙丁）当地时间27日，美国田纳西州纳什维尔市一小学发生枪击事件。枪手杀害3名儿童和3名教职工后，被警察击毙。

这起令人心碎的校园枪击案再次引发媒体关注。一名当地记者本人曾是校园枪击案幸存者，用她的话说，报道这样的悲剧，心碎程度难以言表。

遇害儿童年仅9岁

据纳什维尔市警方通报，警方当天上午10时13分左右接到报警电话，抵达并进入这所小学建筑的一层时听到二层传来枪声。警察在二层遇到枪手，并将其击毙。

这所学校从学前班到6年级共有约200名学生。3名遇害儿童均为9岁，3名遇害教职工均为60岁及以上。

警方确认，枪手是28岁当地居民奥德蕾·伊丽莎白·黑尔，携带至少两支攻击性步枪和一把手枪行凶。此人曾就读于该校，作案动机未明，事先绘制了详细地图。

当地记者曾亲历校园枪击

田纳西州当地电视台记者乔伊林·布科瓦茨赶往现场报道枪击案，并在连线出镜时坦露，自己曾在学生时代遭遇校园枪击案。

对此，社交媒体上有网友评价说，这种巧合足以证明美国校园枪击现象之严峻。

布科瓦茨回复说：“我作为一个昔日校园枪击案的幸存者，如今又来报道校园枪击案，且已身为人母，心碎程度真是难以言表。”

当地议员拍“持枪全家福”

在这起校园枪击案发生后，网友们立即扒出老照片——来自田纳西州的众议员安迪·奥格斯为表露自己的“挺枪”立场，曾在圣诞节前夕专门拍摄“持枪全家福”，包括未成年孩子在内的一家人站在圣诞树前，面带微笑，手持枪支。

有这样公然“挺枪”的政客，是因为美国有这样枪支文化泛滥的“土壤”。

在由共和党人控制的“红州”田纳西州，法律允许大多数21岁以上人士在没有持枪许可的情况下携带手枪。该州立法者还在考虑进一步放松持枪限制。

枪支暴力是美国政治问题

在纳什维尔市校园枪击案发生后，美国总统拜登当晚下令白宫等联邦政府建筑降半旗表示哀悼。他承认这是“一个家庭最糟糕的噩梦”，再次呼吁美国国会立法禁止美国销售攻击性武器。

然而，从华盛顿到田纳西，明眼人都知道，这种“呼吁”苍白无力。控枪立法在华盛顿推进难度很大。

美国支持控枪的团体“妈妈们要求采取行动”创始人香农·沃茨直言，枪支暴力在美国是政治问题，枪械制造商“花钱让美国政客不作为”。

据美国“枪支暴力档案”网站统计数据，截至27日，美国今年已经发生130起造成至少4人死伤的“大规模枪击”事件，同时超过9800人因枪支暴力失去生命，包括近400名儿童和青少年。（视频：淡然；编辑：孙浩、淡然）

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新华社国际传播融合平台出品

(责编：崔译戈、刘慧)

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