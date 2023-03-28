新华社马德里3月27日电（记者孟鼎博 谢宇智）中国西班牙文化和旅游年27日在西班牙首都马德里开幕。中国文化和旅游部部长胡和平率团访西，并出席当晚在西班牙国家音乐厅举办的中西文旅年开幕式及音乐会。

胡和平在开幕式上致辞说，中国和西班牙都是历史悠久、文化底蕴深厚的国家，希望两国以互办文化和旅游年为契机，拓展文化和旅游交流合作、深化文明交流互鉴、厚植友好民意基础，为推动中西全面战略伙伴关系走深走实、构建人类命运共同体共谱新篇。

西班牙众议院副议长埃利索致辞表示，西班牙和中国虽相隔万里，但两国民众对彼此的历史文化都充满了敬仰。近年来，面对全球各类风险挑战，中国发挥了积极而重要的作用，堪称国际社会的典范。双方在西中建交50周年之际共同举办一系列文化艺术活动，将进一步增进两国民众的相互了解，共同续写西中友好合作的新篇章，为构建人类命运共同体作出积极贡献。

西班牙外交部外交和全球事务国务秘书莫雷诺表示，西中两国自建交以来，政治互信牢固，经贸往来密切，文化交流活跃，希望双方通过全年一系列的精彩活动，为进一步深化友好合作贡献力量。西班牙即将担任欧盟轮值主席国，西方愿在双边和多边各领域与中方加强合作，共促世界和平与发展。

中国西班牙文化和旅游年开幕音乐会由中国文化和旅游部及中国驻西班牙大使馆联合主办，由中央民族乐团、北京京剧院与西班牙马德里大区管弦乐团、弗拉门戈乐队联袂呈现。近两千名各界嘉宾共同欣赏了这场音乐盛宴。

音乐会在一曲热烈欢快的《春节序曲》中拉开序幕。两国乐团合奏的新创曲目《阳光永远照耀着我们的友谊》融合了中西音乐特色，令观众耳目一新；京剧《贵妃醉酒》向西班牙观众展现了中国传统戏曲文化的独特风采；西班牙歌唱家用中文和西文演唱《我爱你中国》，以歌声传递了两国民众间的友好情谊；中国乐器笙演奏的《西班牙斗牛曲》“混搭”西班牙“国粹”弗拉门戈舞蹈，更是令人击节叫好。两国艺术家以乐会友、以艺通心，通过中西音乐元素的碰撞与交融，展现了东西方文化的互融互鉴。

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