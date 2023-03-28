新华社纽约3月28日电 题：美国病态民主加剧治理失序——揭穿美式民主真相之二

新华社记者徐兴堂

民主政治要满足人民对美好生活的追求，真正的民主必须管用。美国号称自己是“民主的灯塔”，然而美国民众却越来越难以通过行使民主权利实现自身利益诉求，金钱政治、身份政治、社会撕裂、贫富分化等问题愈加严重，美式民主的弊病深入政治社会肌理方方面面，让国家陷入民主失真、政治失能、社会失序的恶性循环。

美国疾病控制中心公布的最新数据显示，美国吸毒过量死亡人数已连续三年超过十万人。然而令人费解的是，从联邦到州市政府不是采取措施打击贩卖和吸食毒品，却忙于大麻合法化、为瘾君子提供注射芬太尼、海洛因的“安全场所”。

毒品问题只是美式民主治理失能的一个缩影。枪击事件频发、仇恨犯罪暴增、基础设施老化等问题积重难返，政府决策却被党派争斗、选举政治、既得利益集团等因素裹挟，漠视民众呼声。美国政治活动家埃兹拉·列文认为，堆积如山的各种社会经济问题，是长期以来金钱政治和政府对民意充耳不闻的结果，政客们热衷于巩固权力并报答金主，“我们的民主病了，这并不是意外。”

病态民主难以及时回应民众的福祉诉求。面对汹涌疫情，美国政府不是采取科学手段拯救生命，而是频频抛出各种阴谋论以甩锅推责，最终酿成上百万人丧生的惨剧。种族主义根深蒂固难以化解，成为不断侵蚀国家团结的社会“病毒”。美国联邦调查局最新报告显示，2021年全美仇恨犯罪增加了11.6%，有64.5%的仇恨犯罪受害者是因为他们的族裔而受到攻击。同样触目惊心的是不断加大的贫富差距。数据显示，2021年美国最富有的1%人口财富总和达45.9万亿美元，超过了底层90%美国人的财富总和。此外，愈演愈烈的枪支暴力成为美式人权抹不去的污点。尽管有71%的美国成年人认为应更严格管控枪支，但政治极化导致控枪立法举步维艰，利益集团的裹挟让政客们将政治私利置于公共安全之上，枪患阴云始终挥之不去……美国心理协会的调查报告说，过去几年美国人遭受了严重心理创伤，他们因为疫情延宕、种族仇恨、政治撕裂、暴力犯罪、通胀高企而对未来深感焦虑。

病态民主难以有效解决国家面临的实际问题。由于年久失修，美国货车颠覆事故已经成为家常便饭。2月初俄亥俄州有毒化学品列车翻车事故，引爆了美国民众的不满情绪，也揭开了美国国内基础设施破败的真相。官方数据显示，1990年到2021年间，共发生54539起列车出轨事故，平均每年1700多起。近期硅谷银行爆雷，引发对金融风险扩散的全球担忧，背后是金融监管的失范。美国国会2010年通过金融监管改革法案，规定资产超过500亿美元的银行必须参加美联储年度压力测试，旨在避免金融危机重演。不过几年国会修改该法案，将压力测试的资产门槛大幅抬高到2500亿美元。监管放松导致中小银行积聚了相当的风险。

火车脱轨也好，银行“爆雷”也罢，都是经济社会治理失序的表现，深挖其根源则在于美式民主制度固有的对抗逻辑和党争激化，执政党在决策时将少数集团的短期利益凌驾于民众的长期根本利益之上。与基建投资相比，军事投入的力度要大得多，因为军工复合体更有政策话语权。布朗大学华生研究院的估算显示，“9.11”事件以来美国花在海外军事行动上及与之相关的费用高达8万亿美元，这与美国国内基建投资形成鲜明对比。加强金融监管与“去管制化”相比，金融资本集团可能更喜欢政府“少管闲事”。诺贝尔经济学奖得主施蒂格利茨认为，硅谷银行代表的不仅是一个银行的关门，它象征着监管和货币政策的重大失误。

美式民主的治理效能不彰，非不能也，实不为也。金钱政治操弄之下，美式民主实际上代表了少数人利益，是彻头彻尾的寡头政治，治理失序的背后实际上是民主披风掩盖下的阶层利益冲突。皮尤中心民调显示，65%的美国人认为美国民主制度需要重大改革，57%的受访者认为美国不再是民主典范。《经济学人》杂志更是将美国列为“缺陷民主”。曾任巴西总统特别经济顾问的亚历山德罗·特谢拉说，美式民主曾被吹捧为普世标准，但如今却积弊甚深，资本的贪婪、掠食和唯利是图成了民主腐蚀的催化剂，“金钱政治、身份政治、政治极化、社会撕裂、种族矛盾、贫富分化日益加剧。所有这些都削弱了所谓的民主在美国的功能”。

美国病态民主加剧治理失序，政府不能及时回应民众关切，社会充斥着不公，所谓的“民有、民治、民享”已经成为苍白无力的口号。

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