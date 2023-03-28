人民网东京3月28日电 （记者岳林炜）26日，《新中国的战犯审判与回国后的和平实践》出版研讨会在日本东京举行。

该书由上海交通大学战争审判与世界和平研究院副研究员石田隆至和日本明治学院大学教授张宏波合著。该书首次利用中国国内的公开档案真实还原了新中国对日战犯审判的历史尤其是法律依据的形成过程，并从历史维度揭示了中国的和平外交政策不是一时的权宜之计，而是新中国成立至今中国政府一以贯之的战略选择和郑重承诺。

本书作者认为，新中国对日战犯审判的历史不仅明确了日本对华侵略战争中的罪行和对战犯的惩罚，更显示了新中国以不再发生侵略战争、实现和平为追求目标做出的艰苦探索，展示了新中国为实现同敌对民族和解的勇气和智慧，为解决国际争端提供了独一无二的宝贵经验，为促进世界和平做出了巨大贡献。

明治学院大学国际和平研究所研究员松野诚也现场发表书评指出，该书以新中国对日战犯审判为主题，做出了大量可信的基础性研究，意义重大。日中两位学者在大量脚踏实地学术调查的基础上，将大量珍贵史料以及日本战犯的证言证词收录于本书中，形成了宝贵的共同研究成果，实属不易。

日本东洋学园大学教授朱建荣评论强调，这是一本揭露二战时期日本社会如何被军国主义“洗脑”的书籍。当前，日本政府不断渲染“中国威胁论”，日本社会敌视周边国家、赞成政府拥有反击能力、甚至认同先发制人打击的论调喧嚣尘上。该书的出版对当下日本社会更具现实的警示意义。

本次研讨会由日本明治学院大学国际和平研究所和日本华人教授会联合主办。该书已由日本社会评论社在日本全国公开发行。

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