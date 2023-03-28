美国是全世界毒品问题最严重的国家，“贡献”了12%的全球吸毒人数。过去12个月，有1010万美国人至少吸食过一次鸦片，18岁以上的美国人中有多达4820万人至少吸食过一次大麻。近年来，美国每年吸毒致死人数高达10万，而青少年群体是美国吸毒过量死亡人数增长最快的年龄组……一组组触目惊心的数字，反映出毒品问题已成为美国社会的顽疾。

2014年，美国科罗拉多州实行大麻合法化。此后，大麻销售收入累计已超过10亿美元。然而，州内各类毒品致死人数连创历史新高。《纽约时报》报道，科罗拉多州大麻合法化后，有家长称青少年更容易获取大麻，可能严重危及他们的大脑发育。

同时，利益集团为维护巨额市场利润，在毒品问题上推波助澜，一边投入大量资金鼓吹兜售“阿片类药物无害”论，鼓动药店大力推销毒品、医师滥开药用处方；一边花巨资资助游说活动，大力推动国会通过大麻合法化法案。“公开秘密”网站根据美国参议院公开数据分析，20多家大麻企业仅在2021年支出的游说资金就高达428万美元。

美国金钱政治导致毒品泛滥愈演愈烈，已成为难以根治的“美国病”。美国毒“鹰”，真毒！

(责编：艾雯、刘洁妍)