人民网马德里3月27日电 （记者范剑青）3月27日，中国西班牙文化和旅游年在西班牙隆重开幕。文化和旅游部部长胡和平率中国政府文化和旅游代表团访西，并出席在西班牙国家音乐厅举办的中西文化和旅游年开幕音乐会。西班牙众议院副议长埃利索、西班牙外交部外交和全球事务国务秘书莫雷诺、中国驻西班牙使馆临时代办屈浔等政治、经济、文化、旅游、智库、媒体等各界嘉宾近2000人观看了音乐会。

胡和平在致辞中表示，中国和西班牙都是历史悠久、底蕴深厚的文明古国，希望两国以互办文化和旅游年为契机，拓展文化和旅游交流合作、深化文明交流互鉴、厚植友好民意基础，为推动中西全面战略伙伴关系走深走实，构建人类命运共同体共谱新篇。

西班牙众议院副议长埃利索在致辞中表示，西班牙和中国虽相隔万里，但是两国民众对彼此的历史文化都充满了敬仰。近年来，面对全球各类风险挑战，中国发挥了积极而重要的作用，堪称国际社会的典范。双方在中西建交50周年之际共同举办一系列文化艺术活动，将进一步增进两国民众的相互了解，共同续写中西友好合作的新篇章，为构建人类命运共同体作出积极贡献。

开幕音乐会由中央民族乐团、北京京剧院与西班牙马德里大区管弦乐团、弗拉门戈乐队联袂呈现。两国乐团演奏了融合中西音乐特色的新创曲目《阳光永远照耀着我们的友谊》，灵感源于中国乐曲《阳光照耀着塔什库尔干》和西班牙乐曲《流浪者之歌》；《贵妃醉酒》让西班牙观众领略了京剧的独特风采；西班牙女高音歌唱家玛斯瑅用中文演唱《我爱你中国》，传递了中西友好的情谊，深深感染了现场观众；中央民族乐团团长赵聪与西班牙音乐家演奏的《玫瑰探戈》展现了中西合奏友好旋律、唱响美美与共的独特魅力，将演出推向高潮。两国艺术家以乐会友、以艺通心，充分体现了东西方文化的互融互鉴。

3月27日，胡和平部长还会见了西班牙众议院副议长埃利索、西班牙文化和体育大臣伊塞塔、联合国世界旅游组织秘书长祖拉布等官员，就以文化和旅游年为契机，进一步加强中西文化和旅游交流合作深入探讨。

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