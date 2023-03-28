新华社北京3月28日电 3月28日，国家主席习近平同沙特王储兼首相穆罕默德通电话。

习近平请穆罕默德转达对萨勒曼国王的良好祝愿并致以斋月问候。习近平指出，目前，中沙关系处于历史最好时期。去年年底，我对沙特进行成功国事访问，我们在利雅得成功举办首届中国－阿拉伯国家峰会、中国－海湾阿拉伯国家合作委员会峰会，有力推动了中沙关系发展，促进了中国同海合会和阿拉伯国家关系，对中东地区局势产生积极影响。中方愿同沙方一道，落实好“三环峰会”成果，继续在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，扩大务实合作和人文交流，推动中沙全面战略伙伴关系实现更大发展，全力构建面向新时代的中阿命运共同体，为促进中东地区和平、稳定、发展作出更多贡献。

习近平指出，最近，在中国、沙特、伊朗共同努力下，沙特、伊朗北京对话成功举行并取得重大成果，有助于沙伊两国改善关系，对增强地区国家团结合作、缓解地区紧张局势具有重大示范效应，得到国际社会广泛好评。近来地区国家间缓和关系势头明显增强，充分表明通过对话协商解决矛盾分歧顺应民心，符合时代潮流和各国利益。希望沙伊双方秉持睦邻友好精神，在北京对话成果基础上不断改善关系。中方愿继续支持沙伊对话后续进程。

穆罕默德转达萨勒曼国王对习近平的问候，再次对习近平当选连任国家主席表示热烈祝贺。穆罕默德表示，沙方衷心感谢中方大力支持沙特和伊朗改善关系，这充分彰显了中国负责任大国作用。中国在地区和国际事务中日益发挥着举足轻重的建设性作用，沙方对此高度赞赏。中国是沙特重要的合作伙伴。沙方高度重视发展对华关系，愿同中方共同努力，开辟两国合作新前景。

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