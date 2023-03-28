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国务院新闻办公室发表《2022年美国侵犯人权报告》

2023年03月28日10:04 | 来源：新华网
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新华社北京3月28日电 国务院新闻办公室28日发表《2022年美国侵犯人权报告》，揭露美国侵犯人权的真相。

报告分为序言、公民权利保护制度严重失能、美式选举民主日益空心化、种族歧视与不平等愈演愈烈、底层民众基本生存危机加重、妇女儿童权利历史性倒退、恣意侵犯他国人权践踏正义，共七部分。

报告称，2022年是美国人权状况标志性倒退的一年。自诩“人权卫士”的美国，金钱政治、种族歧视、枪支泛滥、警察暴力、贫富分化等痼疾难除，人权立法司法大开历史倒车，美国人民的基本权利和自由被进一步架空。

报告指出，美国是一个由极端暴力定义的国家，民众遭受暴力犯罪和暴力执法的双重威胁，公民人身安全得不到保障。监狱人满为患，成为现代奴役场所，强迫劳动和性剥削司空见惯。

报告显示，美式民主失去民意基础。美国的选举费用一再飙升，“黑金”捐赠暗中操控选举走向，政治极化和社会撕裂导致民主共识难以达成，人们对美式民主普遍感到绝望。

报告强调，美国种族主义愈演愈烈，少数族裔遭受广泛歧视；人均预期寿命大幅下降，药物滥用致死人数持续攀升；儿童生存环境令人担忧。美国在两极分化的经济分配格局、种族冲突的社会格局以及资本利益集团操控的政治格局相互作用下，近年来进一步陷入制度失灵、治理缺位、族群撕裂、社会动荡的泥潭。

报告认为，服务于寡头利益的美国政客，不仅日渐丧失了回应普通民众基本诉求、捍卫普通公民基本权利的主观意愿与客观能力，无力解决自身人权问题的结构性顽疾，反而恣意以人权为武器攻击他国，在国际社会制造对立、分裂和混乱，已成为全球人权发展的搅局者和阻碍者。

(责编：卫嘉、袁勃)

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