3月27日，在匈牙利布达佩斯，国会议员投票表决芬兰加入北约的申请。当日，匈牙利国会投票批准芬兰加入北约的申请。新华社发（弗尔季·奥蒂洛摄）

新华社布达佩斯3月27日电（记者陈浩）匈牙利国会27日投票批准芬兰加入北约的申请。

匈牙利国会共有199个议席。在当天的表决中，共有182票赞成、6票反对，11名议员缺席。除了极右翼政党“我们的祖国”运动，其他政党都投了赞成票。

匈牙利国会在投票前派出代表团访问芬兰和瑞典，就匈牙利与两国关系进行磋商。匈牙利国会主席克韦尔·拉斯洛曾表示，近年来芬兰和瑞典关于匈牙利的政治表态“过于敌对，没有反映匈牙利的现实”。匈牙利总理政治政策主任欧尔班·鲍拉日26日在接受当地公共电台采访时说，匈牙利已设法从芬兰方面得到保证，“这些问题未来将不会继续出现”。

去年5月，芬兰和瑞典同时申请加入北约。按照规程，北约必须在30个成员国“一致同意”前提下才能吸纳新成员。在匈牙利国会投票前，仅剩土耳其和匈牙利尚未正式批准芬兰和瑞典加入。

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