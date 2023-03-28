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中方呼吁有关国家切实消除一切形式的种族主义和种族歧视

2023年03月28日08:24 | 来源：新华网
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新华社联合国3月27日电 联合国大会27日举行活动纪念“奴隶制和跨大西洋贩卖奴隶行为受害者国际日”。中国常驻联合国代表团临时代办戴兵在活动上发言，呼吁有关国家采取切实行动，消除一切形式的种族主义和种族歧视，真正将保护人权落到实处。

戴兵指出，贩卖奴隶和奴隶制是人类历史上最恶劣的侵犯人权行为，跨大西洋贩卖奴隶是其中最黑暗、最丑陋的一段历史。如今，跨大西洋贩卖奴隶成为历史，奴隶制度法律上也被废除，但余毒远未消除。包括非洲人后裔在内的少数族裔在世界上一些地区，特别是那些前殖民国家，仍然遭受着无处不在的歧视。更令人痛心、也令人警惕的是，在这些地区、这些国家还滋生出不少针对特定国家、特定宗教、特定种族的形形色色的“恐惧症”，包括“伊斯兰恐惧症”、仇恨亚裔等等。这些都是奴隶制和殖民主义的现代形式，也是鼓吹所谓“文明优越论”“文明冲突论”衍生的必然恶果。

戴兵强调，消除奴隶制和跨大西洋贩卖奴隶行为带来的广泛、深刻影响，国际社会必须共同行动，特别是那些历史上曾参与奴隶制、跨大西洋奴隶贸易和在亚非拉地区残酷殖民并从中获益的国家，更应拿出政治意愿，直面自己黑暗的过去，承担应有的历史责任。中方呼吁有关国家采取切实行动，全面有效落实《德班宣言和行动纲领》，消除一切形式的种族主义和种族歧视，真正将保护人权落到实处。

戴兵说，中方愿同各国一道努力，推动落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，彻底消除种族主义和种族歧视，切实促进和保障人权，推动构建人类命运共同体。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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