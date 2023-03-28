肖新新

莫斯科东北方，数座古老城镇环绕成圈，组成“金环小镇”。这条著名的历史文化线路吸引着大量游客参观游览。其中，谢尔盖耶夫镇距离莫斯科最近，它面积不大，人口仅10余万。小镇风光如画，建筑风格独特，保有诸多乡村传统建筑，也是俄罗斯民间艺术品木套娃的故乡。

漫步小镇，一栋栋原木搭建的俄式“木刻楞”民居随处可见。这些被木质篱笆和满院花草环绕的小屋，在大城市甚至附近的乡间都已鲜见，木刻楞的传统风情将来客氤氲在质朴浓厚的文化气息之中。行走间，不少私人博物馆跃入眼帘，浑然天成的澄蓝底色，将外墙的白色画框和边饰映衬得亮丽动人。粉红、朱红、天蓝、湖绿……沿途一座座极具俄罗斯民族风情的建筑用色广泛，着色细腻精巧，偏好对比浓烈。

谢尔盖耶夫镇最为著名的景点——谢尔盖圣三一大修道院始建于14世纪，经过数百年的不断扩建、改造，形成了风格多样、古朴雄浑的建筑群，在俄罗斯建筑设计史上具有重要影响，堪称俄罗斯建筑艺术的瑰宝。院内藏有15世纪至19世纪的大量珍贵艺术品，充分反映了俄罗斯民族的创造力和艺术天赋。1993年，修道院建筑群被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。

沿着小镇向西南方向行驶10余公里，一座宁静怡人的庄园令人眼前一亮。这便是有着“19世纪俄罗斯绘画艺术摇篮”之称的阿布拉姆采沃庄园。庄园原主人是作家阿克萨科夫，他在这里创作了《渔猎笔记》等文学作品，作家果戈理、屠格涅夫和演员谢普金等俱是庄园常客。阿克萨科夫在写给屠格涅夫的信中说，“我需要的一切都在这个美丽宁静的小角落里”。果戈理也曾于此长住，并审读了《死魂灵》第二卷的章节。

1870年，艺术赞助商马蒙托夫买下庄园后，经常邀请列宾、苏里科夫、瓦斯涅佐夫、波列诺夫、谢罗夫等艺术家相聚于此。在这里，瓦斯涅佐夫画下了《三勇士》《阿廖努什卡》，谢罗夫则以马蒙托夫的女儿为原型创作了《少女和桃子》。漫步园中，令人不禁感叹：静谧秀美的自然风光与浓烈醇厚的人文环境如此相宜相称，纵使百余年后仍不失往日风采。

谢尔盖耶夫镇是俄罗斯套娃的主产地，素有“俄罗斯玩具之都”美誉。小镇生产玩具的历史可追溯至16世纪，专门设有玩具制造研究所。相传，19世纪90年代，第一件俄罗斯套娃便诞生在这里。俄罗斯套娃由多个相同或类似图案的空心木娃娃嵌套组成，最常见的图案是头戴红头巾、身穿花衣服、脸蛋粉扑扑的小姑娘。

套娃为小镇增添了别具一格的童真童趣。商店橱窗里摆满各式套娃，吸引着路人的目光。小镇上有一座创办于1918年的玩具博物馆，馆藏玩具数量超过3万件，其中便有最早生产的套娃。这里既展示俄罗斯的民间艺术品，也收藏世界各地的玩具珍品。行走其中，埋藏深处的童心不禁泛起阵阵涟漪。

俄罗斯历史学家克柳切夫斯基说：“如果丧失对历史的记忆，我们的心灵就会在黑暗中迷失。”精神的滋养、文化的积淀，在谢尔盖耶夫镇这座百年古镇镌刻下不灭的记忆。

扎根于深厚的历史文化土壤，今天的小镇还发展出机械制造、电气工程、金属加工等多种产业。这座融合了古典文明和现代气质的宁静小镇，正满载着当地居民对未来的期待，焕发新的生命力。

《 人民日报 》（ 2023年03月28日 18 版）

(责编：杨光宇、牛镛)