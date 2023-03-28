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比利时多举措减少噪声污染

本报记者  牛瑞飞
2023年03月28日05:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　比利时国家铁路公司不久前在列车上开设“静音区”车厢。在该车厢内，乘客不能大声说话，限制耳机音量，并应将手机设置为静音模式等。相关统计数据显示，近年来比利时在减少噪声污染方面取得一定成效，受噪声影响的人口比例从2004年的24.9%下降至2021年的14.3%，低于欧盟平均水平。

　　世界卫生组织表示，噪声是影响身心健康的主要环境因素之一。比利时医学专家表示，长时间接触噪声会损害人体健康，如导致睡眠障碍和头痛等，是造成高血压、冠心病、糖尿病和不可逆听力损伤等疾病的危险因素之一。2022年，比利时瓦隆大区环境部门进行的调查显示，在1300名受访者中，1/4的人认为日常生活中无法忍受噪声，超过一半受访者对他们所处的声音环境不满意，并表示受到噪声困扰。受访者称，噪声污染的主要来源是道路交通。

　　2018年，世卫组织发布欧洲地区环境噪声指南，对各种环境噪声提出建议，推动社区开展降低噪声行动等。在欧盟和国际组织引导下，比利时政府积极采取行动，就减少噪声污染进行了多方面努力。早在1997年，比利时政府就出台法令对噪声进行监管。比利时布鲁塞尔大区有17个固定永久性城市噪声监测设备，居民区或学校附近都有限速标志，避免机动车噪声影响居民生活及学习。在布鲁塞尔的机场，飞机必须根据起飞和降落时产生的噪声水平缴纳税款，如果飞机噪声影响过大，周围居民可向机场投诉。近期，比利时政府针对飞机噪声通过了新的税收制度，对征税的噪声标准作出进一步修改。

　　环境部门还采取了一系列其他相关措施，包括将高速公路的最高限速由原来每小时100—110公里降至每小时90公里；鼓励当地居民驾驶更安静的电动汽车出行，并为购买电动汽车和建设充电站等提供补贴；积极开发建筑隔音材料，推动建设“清洁工地”或“低公害工地”，限制建筑工地噪声等。

　　运用先进技术也是控制噪声污染的重要方面。2022年初，比利时亨克市政府与高科技企业合作，采用由AI驱动的场景分析技术，量化管理街道噪声污染。如果车辆噪声超过预先设置的阈值，街道安装的麦克风和摄像头将自动开启，信息会被发送至相关机构。亨克市市长德里斯表示，采用创新技术自动分析噪声和交通模式，便于量化居民受噪声影响的程度，以采取相应措施，让城市生活更加安宁。

　　比利时政府表示，将进一步对联合国提出的降噪建议进行可行性研究，通过绿化城市、优化道路交通、建立更规范的噪声管理系统、提高建筑隔音标准等措施更加有效地减少城市噪声污染。

　　（本报布鲁塞尔3月27日电）


　　《 人民日报 》（ 2023年03月28日 17 版）
(责编：杨光宇、牛镛)

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