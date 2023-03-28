本报记者 毕梦瀛

智利教育部不久前宣布启动“2023年教育振兴计划”，以解决高辍学率问题。这项计划已成为当前智利政府的主要任务之一。

该计划包括一系列旨在解决学生辍学问题、心理健康问题和缩小教育差距的措施。根据计划，智利教育部将与各级政府部门合作，成立一支由1300名专业人员和管理人员组成的团队，帮助当地学生重返课堂。教育部同时计划与大学、中学、社区等合作，为教职人员、家长及学生提供心理健康方面的培训和指导，预计惠及120万名学生。政府还将成立教育振兴委员会，由来自不同政府部门、教育界、社会组织的代表组成，共同推动教育振兴计划的有效实施。

2022年，智利约有5万名学生辍学。智利总统博里奇表示，新冠疫情对学生的学习和生活造成很大影响，旷课、辍学加剧，教育水平差距加大，教育系统的不完善以及存在的不平等现象更加凸显。“教育是国家未来发展的关键。”博里奇说，智利政府将与教师、学生和家长共同努力，为所有学生提供平等、高质量的教育。

为了缩小教育差距，近年来智利政府不断推进教育体制改革，采取多项措施努力提升教育质量，让更多学生接受优质教育。2017年智利颁布了新公共教育法，旨在建立一个将教学质量放在首位，具有高参与度和高透明度的公共教育体系。同时，由中央政府统一管理公立学校并分配教育资源，确保教育发展战略的实施。

2022年底，智利100多名各界代表共同启动一项阅读计划，力求通过多项行动，解决学生阅读问题。此次启动的教育振兴计划也注重增强学生的沟通技巧和阅读书写能力。政府将向教师、大学生、家长等有能力提供辅导的群体提供教学工具包，帮助他们更好地为学生提供相关辅导。

智利大学校长德韦斯表示，振兴教育是一项艰巨挑战，也是一项国家任务。在这一过程中，政府部门对社会各界的领导和协调至关重要。今年初的暑假期间，智利政府推出一系列活动，如故事会、音乐会、创意坊、外语角等来丰富学生假期生活。13岁的学生孔查是假期活动参与者之一，他说：“我很喜欢这些活动。假期独自在家，我能参加的活动有限。现在能和同龄人一起参与足球夏令营，我十分开心。”律师罗萨莱斯的女儿参加了中提琴和小提琴体验课，罗萨莱斯表示：“孩子们学到了新技能，交到了新朋友，感谢政府的假期活动计划。”

《 人民日报 》（ 2023年03月28日 17 版）

(责编：杨光宇、牛镛)