本报记者 刘仲华 李 强

为期3天的2023柏林国际旅游交易会近日在德国柏林会展中心落幕，吸引了来自160多个国家和地区的约5500家展商参展。这是该展会自新冠疫情发生以来首次线下举办。柏林国际旅游交易会是全球规模最大的旅游业综合性展会之一，本届展会主题是“为改变而开放”，代表了旅游行业对复苏前景的期许。

世界旅游及旅行理事会总裁朱莉娅·辛普森表示：“当前全球旅游市场复苏势头强劲，有些地区甚至已经超过2019年疫情前水平。”柏林展览公司董事总经理德克·霍夫曼表示：“旅游业表现出了强大韧性，我们对未来充满信心。”

特色展示吸引更多游客

展会上，众多旅游行业服务与供应商向观众集中展示了各具特色的旅游景点和文化特色，与现场观众近距离交流互动。

从巴伐利亚州的啤酒节到黑森州的森林游，德国各联邦州旅游部门展示了今年各自主推的特色旅游线路。德国旅游协会主席诺伯特·菲比希预计，2023年德国旅游业销售额有望达到疫情前水平。

在今年展会主宾国格鲁吉亚的展示区，传统民间舞者在乐器伴奏下翩翩起舞，吸引不少观众驻足观看。格鲁吉亚经济和可持续发展部副部长玛丽亚姆·克里维什维利表示，去年格鲁吉亚旅游业销售额从33亿美元增加到35亿美元。未来3年内，格鲁吉亚计划将住宿床位从目前的5.8万张增加到9万张。

在卡塔尔航空公司展位，巨大的电子屏幕播放着卡塔尔的旅游风光片。在一旁的模拟头等舱里，观众仿佛置身于大型客机机舱内，身临其境体验高品质服务。卡塔尔航空首席执行官阿克巴尔表示，2022年卡塔尔接待了140万国际游客，今年卡塔尔航空将增加更多目的地和航班，预计到2024年3月将服务扩展到174个目的地。

在埃及展位上，埃及旅游和文物部部长伊萨介绍，希望通过增加航线、床位数量以及提供更好的旅游体验吸引更多游客。他预计今年到访埃及的游客人数将创历史新高。

根据联合国世界旅游组织不久前发布的《2023年全球旅游业晴雨表》，2022年全球国际游客抵达人数是2021年的两倍，达到9亿人次，恢复到疫情前水平的63%，2023年全球国际游客抵达人数可能恢复到疫情前水平的80%—95%。世界旅游及旅行理事会预测，未来世界旅游业年均增长率有望达到5.8%。

行业技术创新备受关注

交易会期间还举办了近200场系列论坛活动，旅游行业技术创新备受关注。

展会上，元宇宙和区块链相关旅游产品吸引了很多年轻人体验。他们有的戴着VR眼镜徜徉在虚拟景观世界，有的握着游戏手柄操纵着大屏幕里的过山车（见上图，本报记者刘仲华摄）。英国欧睿国际咨询公司的卡洛琳娜·布列纳认为，元宇宙应用于旅游业潜力巨大。旅游目的地的选择和提前体验可能成为继游戏之后第二大广泛使用的元宇宙场景。许多酒店和航空公司已经在研究元宇宙应用。

与会各方积极探讨旅游业数字化转型及其应用。德国米特韦达应用科技大学区块链能力中心的亚历山大·克瑙尔教授介绍，区块链技术在旅游行业的应用会越来越广。他举例说，采用区块链技术，可以帮助用户定位滑板车，游客还可以购买基于区块链的旅行保险，在火车晚点时获得相关补偿。

联合国世界旅游组织在论坛上发布的报告显示，旅游业温室气体排放量约占全球总排放量的8%。为支持旅游行业积极应对气候变化，世界旅游组织鼓励旅游从业者根据各自行业特点开发碳足迹测量方法和仪器等，实现更多减排，推动旅游业绿色发展。

各方看好中国旅游市场

众多参展商和与会专家学者纷纷表示看好中国旅游市场，期待中国旅游业加快复苏步伐，助力世界旅游业实现更好发展。

在携程集团展位，来自各国的客户络绎不绝。“客户问得最多的就是，中国游客有什么新的需求，我们需要提前准备些什么？”携程集团高级副总裁陈瑞亮向记者介绍，目前出境游呈快速复苏态势。今年以来，携程集团的国内机票酒店预订已超过2019年同期，出境游预订同比增长超过300%。

上海锦江旅游控股有限公司副总裁王铮对记者表示，在为期3天的展会上，许多国外展商都表现出对中国旅游市场的浓厚兴趣，并达成多项合作意向，为锦江旅游进一步拓展国际市场奠定基础。

为全球航旅商家提供机票供销服务一体解决方案的北京由你飞飞科技有限公司总裁刘栋对记者表示，疫情期间公司的商务销售一直采用线上沟通。这次在展会上不仅感受到上下游伙伴对专业服务的迫切需求，更感受到全行业对数字化转型的热情拥抱。展会期间，公司不仅接待了约80家航旅客户，也和众多航空公司进行了洽谈。相信未来随着中国国际航旅业务的快速复苏，公司将迎来更好的发展机遇。

欧洲旅游委员会主席路易斯·阿劳霍预计，从2023年第二季度开始，会有越来越多中国游客前往欧洲旅游，“这非常令人期待”。朱莉娅·辛普森对中国调整出入境政策表示欢迎，“疫情前，中国出境游旅客消费占世界旅游总收入的15%。中国旅游市场的复苏对全球旅游业都是一个好消息。”

欧洲旅游行业协会主席汤姆·詹金斯说，中国是国际旅游市场的最大客源国。从2010年到2019年，中国游客数量增长350%，为全球旅游业作出巨大贡献。他预计今年中国出境游客数量将逐步增长。

世界旅游城市联合会秘书长杨烁在展会论坛上表示，中国优化疫情防控措施，将给世界旅游市场注入强劲动力，促进全球旅游市场加速复苏。

（本报柏林电）

《 人民日报 》（ 2023年03月28日 17 版）

(责编：杨光宇、牛镛)