本报记者 陈尚文 王海林 曹文轩

海阔风清，春潮拍岸。3月的南海之滨，再一次吸引全球目光。

以“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”为主题的博鳌亚洲论坛2023年年会将于3月28日至31日在海南博鳌举行。

本届年会完全以线下方式举行。来自50多个国家和地区的2000余名政商学媒界代表将参加本届年会，共商疫情后亚洲与全球发展大计，促进国际团结与合作。据介绍，年会将设“发展与普惠”“治理与安全”“区域与全球”“当下与未来”等四个板块，近60场分论坛、圆桌会以及发布会、对话会等活动，涵盖中国式现代化、共建“一带一路”、气候治理、能源安全、知识产权、人工智能等热点议题。

当今世界变乱交织，人类社会现代化进程又一次来到历史的十字路口。与此同时，国际社会求稳定、谋发展的呼声更加强烈。博鳌亚洲论坛秘书长李保东表示，博鳌亚洲论坛坚持促进亚洲经济一体化的初心，践行促进世界共同发展的使命，积极促进中国、亚洲和世界各国的对话交流。今年年会将继续聚焦亚洲和世界发展的前沿问题，致力于推动国际社会加强政策协调与团结合作，迎接共同挑战，促进共同发展。

“国际社会比以往任何时候都更需要开展对话交流，发扬包容创新、合作共赢的博鳌精神。”博鳌亚洲论坛咨询委员会委员、阿斯利康公司董事长雷夫·约翰森在接受本报记者采访时表示，博鳌亚洲论坛这一国际盛会在全球影响广泛，为各国搭建了合作平台，也让世界看到了开放的中国。

“不久前，经济合作与发展组织将2023年中国经济增长预期上调至5.3%。在世界经济复苏和可持续发展面临挑战的当下，中国经济的整体回升，将为提振全球经济提供更大助力。”巴西总统前特别经济顾问亚历山德罗·特谢拉对本报记者表示，作为世界上最大的发展中国家，中国开放包容的发展理念让人印象深刻，他对本届年会的“中国式现代化”“推动数字经济发展”等议题非常关注，期待在此次博鳌亚洲论坛年会上聆听更多惠及世界发展的声音。

“此次博鳌亚洲论坛年会的举办恰逢其时。”联合国世界粮食计划署驻华代表屈四喜对本报记者表示，当前，世界粮食安全仍受到冲突、气候变化、发展不平衡等多种因素的影响，实现2030年可持续发展议程的相关目标面临巨大困难。“期待大家在政策借鉴、能力建设、创新分享等方面开展积极交流。世界粮食计划署愿通过南南合作，为加强粮食安全作出贡献。”

“绿色零碳”是本届年会打造的亮点之一。走进位于海南省琼海市博鳌镇东屿岛的博鳌亚洲论坛新闻中心，能看到东南侧有一排花朵状的风机在不停转动，由此产生的清洁能源被源源不断地输送到博鳌零碳示范区的能源系统内；此次年会的保障车辆首次全部使用新能源汽车，绿色交通体系将有效降低会议期间产生的交通碳排放量……日前，博鳌零碳示范区首批16个子项目竣工，即将进入联调联试阶段，开启零碳试验。海南省住房和城乡建设厅副厅长刘联伟表示，博鳌零碳示范区为世界打造了一个样板，向全球展示了中国绿色低碳发展理念、技术和实践。

据海南省服务与利用博鳌亚洲论坛联席会议工作机制领导小组办公室副主任王磊介绍，针对今年线下境外嘉宾多的特点，海南省预先制订了年会志愿者能力培训计划，增加联合国官方语言、周边国家小语种志愿者数量，目前已有400余名志愿者陆续进入年会接待岗位。

博鳌亚洲论坛理事长潘基文在接受本报记者采访时表示，大家为相聚博鳌而感到兴奋，因为这里充满着一种家庭团聚的氛围。大家也对本届年会充满期待，相信年会将进一步推动国际社会寻找共同方案、凝聚发展共识，应对全球性挑战。

《 人民日报 》（ 2023年03月28日 03 版）

(责编：杨光宇、牛镛)