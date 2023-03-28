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以心相交  成其久远（和音）

——加强同发展中国家团结合作③

2023年03月28日05:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　在与发展中国家的交往与合作中，中国坚持以亲动人、以亲感人，增进人民之间的相互了解和认知，厚植友好事业的社会基础，为互惠合作筑起更坚固的情感根基、提供更深厚的精神滋养

　　

　　今年是中国援外医疗队派遣60周年。60年来，中国累计向全球76个国家和地区派遣医疗队员3万人次，诊治患者2.9亿人次。中国援外医疗队以仁心仁术造福当地人民，成为中国同广大发展中国家以心相交的真实写照。

　　2013年3月，习近平主席在坦桑尼亚尼雷尔国际会议中心发表演讲时深刻指出：“加强中非友好，我们讲一个‘亲’字。”相似的历史遭遇、共同的历史使命，使中国人民与广大发展中国家人民有着天然的亲近感。对发展中国家以诚相知、以礼相待、以心相交，一直是新中国外交的特色和传统。在与发展中国家的交往与合作中，中国坚持以亲动人、以亲感人，增进人民之间的相互了解和认知，厚植友好事业的社会基础，为互惠合作筑起更坚固的情感根基、提供更深厚的精神滋养。

　　加强交流对话，获得心与心的共鸣。从将“一带一路”建设成文明之路，到举办亚洲文明对话大会、中国共产党与世界政党高层对话会，从推动在上海合作组织、金砖国家等多边机制内加强人文合作，到在中非合作论坛、中阿合作论坛、中拉论坛等机制推动下，全面深化同非洲国家、阿拉伯国家和拉美国家等文化、教育、科技、卫生、媒体、智库、青年、妇女交流，中国积极搭建文明对话、政党交流、民间外交等互学互鉴平台，推动从彼此的文明中汲取智慧和营养，助力文化相知、民心相亲，为构建人类命运共同体凝聚起更广泛的共识。国际社会普遍认为，中国积极搭建人文对话平台，为增进不同文明之间的相互理解与谅解、团结与互信作出了重要贡献。

　　深化务实合作，拉近心与心的距离。中方始终以将心比心、急人所急的真情实意，为发展中国家做实事、好事。在莫桑比克，种植中国杂交水稻的当地农民喜获丰收，出产的大米被当地人命名为“好味道”；在瓦努阿图，中国援助扩建马拉坡学校，“像一座灯塔，照亮瓦努阿图年轻一代学习知识的道路”；在墨西哥，中国企业尊重当地文化，并积极资助福利院、敬老院等公益项目，当地民众评价：“中企员工和我们就像一家人一样”；在老挝，中老铁路如同一条“黄金通道”，彻底改变了当地人的生活，被当地媒体称为“幸福路”……一个个暖心的故事，谱写出中国同广大发展中国家同甘共苦、心心相印的动人交响曲。

　　国之交在于民相亲，民相亲关键在于青年之间的交往。中国积极推动与广大发展中国家青年的交流交往，为青年成长成才、互学互鉴搭建广阔舞台。从提供中国政府奖学金到加强职业教育合作，从举办青年领导人论坛到组织青年交流营，从向发展中国家派遣青年志愿者到举办“国际青年中国行”活动……中国帮助越来越多发展中国家青年实现梦想，越来越多发展中国家青年喜欢上中文和中国文化，到中国学习或到中国企业工作，成为中国与发展中国家友好事业的青年使者。

　　拉美谚语讲，“真正的朋友能够从世界的另一头触及你的心灵”；波斯谚语说，“人心之间，有路相通”；印度尼西亚人民常讲，“金钱易得，朋友难求”。这些都说明，民心相通是最深厚的力量，以心相交，方能成其久远。中国将永远做广大发展中国家的知心朋友、真诚伙伴，与广大发展中国家携手朝着构建人类命运共同体的方向不断迈进，共创人类更加光明的美好未来。


　　《 人民日报 》（ 2023年03月28日 03 版）
(责编：杨光宇、牛镛)

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