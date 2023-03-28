本报记者 曲 颂 杨 迅 陈尚文 白紫微

当前，世界百年未有之大变局加速演进，局部冲突和动荡频发，世界经济复苏动力不足。习近平主席3月26日在向中国发展高层论坛2023年年会致贺信时指出：“中国将坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇。中国将稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，推动各国各方共享制度型开放机遇。”接受本报记者采访的在华外企高管纷纷表示，中国释放一系列利好外资的信号，让他们对加大在华投资更有信心。

“为跨国公司开辟更广阔发展空间”

今年《政府工作报告》把“外资”单独列为一项重要内容，强调更大力度吸引和利用外资。开放的中国大市场，将为各国企业在华发展提供更多机遇。

“中国着力扩大国内需求，做好外资企业服务工作，推动外资标志性项目落地建设，让我们振奋不已！”泰国天丝集团首席执行官许馨雄表示，中国对外开放的持续深化，“为外资企业提供了更加市场化、法治化、国际化的营商环境，更大程度地激发了市场活力，外企在华投资的信心和决心更加坚定”。

德国汉高集团副总裁荣杰表示，中国加大力度吸引和利用外资、扩大对外开放，汉高对此深感振奋。“伴随高水平的对外开放，相关举措将使中国经济更具包容性，为跨国公司开辟更广阔发展空间。汉高将在中国持续投资，推进有影响力的本地创新。”

总部位于爱尔兰的医疗科技企业美敦力全球高级副总裁顾宇韶说，中国在全面深化改革开放、持续改善营商环境等方面不断发力，为跨国企业长期在华深耕提供了强大动力和广阔平台。中国对医疗基础设施建设、制度保障和创新研发的支持，让美敦力一直深受鼓舞。近期，国际货币基金组织等多个国际机构纷纷上调中国经济增长预期，充分表明国际社会普遍看好中国经济发展前景。

美国水技术公司赛莱默公共关系及市场推广业务相关负责人郑春丽表示，中国市场潜力巨大，我们看到中国各级政府推出一系列举措为在华外企提供更广阔的平台，营造更便利的营商环境。“赛莱默投资的新研发中心在今年中国全国两会期间正式揭牌，希望以此为契机，发挥外资企业在华研发中心的示范引领作用。”

“中国经济长期向好的基本面没有变”

日本佳能股份有限公司副总裁兼执行董事小泽秀树表示：“中国市场是佳能最重要的市场之一，中国经济长期向好的基本面没有变，营商环境也越来越好，佳能将全盘考虑，加大从研发、生产到销售的在华全链条投资，为中国经济高质量可持续发展贡献力量。”

美国奥的斯相关负责人罗小莉说，奥的斯在华发展近40年，始终看好中国市场，并对中国未来发展充满信心。奥的斯作为安全电梯的发明者，持续推动创新，通过人工智能、数字化技术、智能制造等，提供更安全可靠、节能高效的产品与服务，为中国智慧城市建设、助推高质量发展提供有力支撑。

“中国强调加快传统产业和中小企业数字化转型，给中国外贸稳步高质量发展带来了信心和思路。”美国亚马逊全球副总裁戴竫斐说，中国外贸的基本盘相对稳定，韧性强，这些都是应对挑战的底气所在。跨境电商是稳外贸的抓手之一，也是促进外贸转型升级、高质量发展的新渠道，一方面可推动中国品牌国际化发展，另一方面可推动外贸数字化升级。

印尼金光集团APP相关负责人翟京丽表示，中国加快传统产业和中小企业数字化转型，着力提升传统产业高端化、智能化、绿色化水平，这是加快建设现代化产业体系的重要推动力。金光集团APP将提升产业链供应链韧性和数智化水平，加快产业体系现代化进程。

“中国正成为全球重要的创新来源”

江森自控副总裁杨光认为，中国是全球消费增长的重要引擎，是江森自控最重要的业务增长市场之一。目前，以5G、人工智能、物联网等为代表的数字经济在中国稳步增长，加上众多行业的绿色发展趋势，都给江森自控持续带来机遇。“中国采取各项有利于促进企业长远健康发展的措施，将带动消费升级，吸引更多外资进入中国市场。”

荣杰表示，中国对可持续增长和工业现代化的关注，将为汉高等跨国公司提供更多发展机会。近年来，中国在加强生态环境保护、推动绿色低碳发展道路上取得的成就令人印象深刻。汉高的长期发展目标与中国的双碳目标基本吻合。目前，汉高在中国约3/4的生产基地已经100%使用绿色电力。

米其林相关负责人叶菲表示，发展循环经济是推动绿色转型的必由之路。未来，米其林将继续为中国消费者提供更多绿色产品，与更多合作伙伴开展绿色合作，共创可持续的未来。

咨询机构世邦魏理仕相关负责人李凌认为，2023年中国经济将再次引领全球复苏。居民消费信心和企业景气度的提升将大幅度提振写字楼、购物中心、科技园区、仓储物流等各领域的市场表现。同时，在创新驱动发展战略、双碳目标的推动下，智慧楼宇、绿色低碳等发展潮流正在成为行业内的广泛共识。“世邦魏理仕将继续努力为客户和实体经济赋能，在中国经济和社会的转型升级中实现共赢发展。”

德国罗兰贝格全球管委会联席总裁戴璞告诉记者：“我们与多家欧洲跨国公司的管理层进行了深入交流，对于许多企业来说，中国仍然是非常重要的市场。同时，中国正成为全球重要的创新来源，有助于提升在华外资企业的全球整体竞争力。”

《 人民日报 》（ 2023年03月28日 03 版）

(责编：杨光宇、牛镛)