新华社北京3月27日电 以色列总理本雅明·内塔尼亚胡26日解除国防部长约亚夫·加兰特职务，引发多地大规模示威，把近期针对政府执意推动司法改革的抗议活动推向新的高潮。

加兰特突然遭解职与他发表呼吁内塔尼亚胡暂停司法改革言论有关。据美联社分析，加兰特遭解职意味着内塔尼亚胡及其盟友可能在司法改革之路上“狂飙”。

不再信任

以色列总理府26日突然宣布解除加兰特防长职务，既未说明原委也未指明继任者。内塔尼亚胡随后在社交媒体推特说，必须抵制阻碍司法改革的力量。

2022年11月13日，以色列前总理内塔尼亚胡在以色列总统府举行的组建新政府授权仪式上发表讲话。（新华社记者王卓伦摄）

据美联社援引以色列政府分管公共关系官员加莉特·阿特巴里安的说法报道，内塔尼亚胡把加兰特叫到办公室，通知他被解职，理由是对加兰特“已无任何信任可言”。

加兰特现年64岁，曾是海军上将。他25日呼吁政府在4月26日“独立日”假期前暂停推进司法改革，否则将在军队中引发混乱，对以色列国家安全构成威胁。

内塔尼亚胡领导的政府去年12月就职后致力推动司法改革，以期增强政府在国家政治生活中的影响力，削弱最高法院权力。此举在以色列国内掀起轩然大波。

以色列舆论指出，如果内塔尼亚胡政府司法改革得以实施，将是以色列1948年建国以来最“颠覆性”的政治变革。三个月来，抗议活动持续不断。

加兰特是内塔尼亚胡领导的利库德集团中首名公开反对推动司法改革的高官。他遭解职后在推特发文说，国家安全“过去一直是、并且今后也将是我一生使命”。

美联社报道说，以色列国家安全总局前局长阿维·迪希特或接替加兰特之职。迪希特先前声称与加兰特一道呼吁暂停司法改革，但他26日宣布支持内塔尼亚胡。

多方不满

加兰特遭解职在耶路撒冷、特拉维夫、海法、贝尔谢巴等地引发大规模抗议，示威者挥动以色列国旗走上街头，警方不得不用高压水枪驱散愤怒的示威人群。

以色列反对党领袖批评内塔尼亚胡此举“越过红线”。前总理亚伊尔·拉皮德与前防长本尼·甘茨发表声明说：“国家安全不能成为政治游戏中的一张牌。”

以色列驻美国纽约总领事阿萨夫·扎米尔26日宣布辞职，以示不满。

按照美联社分析，解职加兰特有助于内塔尼亚胡加速推动司法改革。

以色列政府本周将推动议会就关联司法改革的法案表决。一旦相关法案获得通过，将给予执政联盟在所有司法部门人事任命方面的最终决定权。此外，司法改革方案还寻求通过立法，赋予议会推翻最高法院裁决权力。

内塔尼亚胡领导的利库德集团在去年议会选举中成为第一大党。内塔尼亚胡成功组建由6个右翼或极右翼政党组成的联合政府，在120个议席的议会中控制64席。这届政府也被普遍视为以色列“有史以来最右翼的政府”。

围绕司法改革的争议已将以色列拖入一场严重的政治危机。以色列总统伊萨克·赫尔佐格警告说，如果无法就司法改革问题达成广泛共识，国家将面临灾难。

引发忧虑

暂难判断解职加兰特引发的抗议会在多大程度上影响内塔尼亚胡政府推进司法改革。一方面，抗议愈演愈烈，已促使政府内多名利库德集团籍部长考虑给司法改革“刹车”；另一方面，议会相关委员会27日将继续讨论。

据路透社报道，多名部长公开表示，需要重新评估司法改革计划。文化部长米基·祖海尔说，如果内塔尼亚胡暂停司法改革，利库德集团也会支持他。

以色列智库“国家安全研究所”执行主任曼努埃尔·特拉伊滕贝格认为：“内塔尼亚胡可以解职他的国防部长，却无法忽视从加兰特那里听到的警告。”

据美联社报道，以色列高技术行业领袖反对政府司法改革计划，认为此举会吓跑投资者。美国、德国等以色列盟友国家的一些前任安全官员同样反对推动司法改革。

美国白宫国家安全委员会发言人阿德里安娜·沃森说，美方“强烈敦促以色列领导人尽快找到妥协办法”，“这对以色列和以色列人民而言是最好的路径”。

在以色列民主研究所研究员盖伊·卢里看来，内塔尼亚胡快节奏推进司法改革，已把以色列带入“未知境地”。“我们某种程度上已处在一场宪法危机的开端。”（包雪琳）

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