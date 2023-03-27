人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部发言人就中洪建交答问：两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山

2023年03月27日20:17 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京3月27日电（记者董雪、曹嘉玥）外交部发言人毛宁27日表示，洪都拉斯决定同中国建交，是在一个中国原则基础上作出的政治决断，不设任何前提，中方对此高度赞赏。

　　“建交不是交易筹码，近几年来，巴拿马、多米尼加、萨尔瓦多、尼加拉瓜等国相继同中国建交或复交，均不附加任何前提条件，中洪建交同样如此。”毛宁在例行记者会上回答记者提问时说。

　　毛宁表示，中洪建交后，中方将在一个中国原则基础上，秉承相互尊重、平等互利、共同发展的精神，积极推动同洪方各领域互利合作，助力洪经济社会发展，为当地人民带来福祉。

　　“台湾当局是惯于施展‘金钱外交’伎俩的老手。我们正告台湾当局，‘台独’是死路一条，‘金钱外交’没有出路，任何逆历史潮流的图谋注定会以失败告终。”她说。

　　关于洪都拉斯在台留学生问题，毛宁表示，中方十分关心洪都拉斯在台留学生，只要他们有意转到大陆学习，中方愿全部接收，大陆将成为他们温暖的新家。“中方也愿以中洪建交为新起点，拓展两国人文教育领域交流合作，促进两国民心相通。”

　　有记者问：“美国在台协会”称，同台“断交”系洪方主权决定，但大陆常作出承诺以换取外交承认，最终往往不予兑现，强烈鼓励所有国家扩大同台接触，继续站在民主、良政、透明和法治一边。中方对此有何评论？

　　毛宁以一句中国古诗作答：“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。”

(责编：崔译戈、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部