人民网迪拜3月27日电 （记者张志文、任皓宇）日前，阿联酋第二届华人足球联赛落下帷幕。经过为期一个月的26场比赛争夺，迪拜TXTK老友队、中建好兄弟队和汽车专家烈日队分获冠、亚、季军。

第二届阿联酋华人足球联赛决赛现场。阿联酋第二届华人足球联赛组委会供图

在3月26日举行的颁奖典礼暨答谢晚宴上，阿联酋第二届华人足球联赛赛事组委会向获奖球队颁发了奖牌、奖杯和奖金，并颁发了最具价值球员、最佳射手、最佳门将及公平竞赛等奖项。赛事组委会执行主席平浩表示，参赛球员在赛场上挥洒汗水和热情，奋力拼搏，为观众呈现了一场场精彩比赛，为足球运动增添了无限的魅力，让华人足球之光在阿联酋持续闪耀。

阿联酋第二届华人足球联赛赛事组委会执行主席平浩在颁奖典礼暨答谢晚宴上致辞。人民网记者 管克江摄

自2月26日开赛以来，来自阿联酋各地的12支球队、180名球员驰骋绿茵，为阿联酋华侨华人参与体育赛事创造又一重要平台。此项赛事还得到了迪拜体育局和阿联酋足协的支持。

第二届阿联酋华人足球联赛运动员在绿茵场上拼搏。人民网记者 张志文摄

(责编：崔译戈、刘慧)