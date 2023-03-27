新华社特古西加尔巴3月27日电 综述：洪都拉斯各界积极评价洪中建交

新华社记者吴昊 朱婉君 宣力祺

北京时间3月26日，中国同洪都拉斯签署《中华人民共和国和洪都拉斯共和国关于建立外交关系的联合公报》后，洪都拉斯各界积极评价两国建交，表示建交将推动双方各领域全面合作，造福两国民众。

洪都拉斯总统府事务部部长鲁道夫·帕斯托尔接受新华社记者电话采访时说，洪都拉斯“在关键时刻迈出了重要一步”，与中国建交为该国发展“开启一扇重要的机遇之门”，他为此感到高兴和鼓舞。

洪都拉斯总检察长曼努埃尔·迪亚斯告诉新华社记者，这是“自主、勇敢的历史性决定”。中国是世界经济、金融、贸易强国，任何国家都不能忽视中国的地位与作用。

洪都拉斯教育部长丹尼尔·埃斯庞达说，中国经济取得坚实发展，中国制造产品遍布世界各地。两国建交有助于洪都拉斯教育领域数字技能的发展。

洪都拉斯海关署执行署长福斯托·卡利什说，洪中建交是洪都拉斯的主权决定，须受国际社会尊重。中国是世界大国，两国建交将为洪都拉斯发展带来巨大机遇。

洪都拉斯旅游业者阿曼多·比达尔有20多年从业经验。他希望洪中建交吸引更多中国游客来洪，并祝愿两国关系发展越来越坚实。

曾任洪都拉斯都市大学校长的阿曼多·埃纳莫拉多说，希望建交能带来更多中国技术成果，帮助洪都拉斯对农产品进行产业研发。

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