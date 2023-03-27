新华社北京3月27日电 美国知情人士披露，推特公司借以运行其社交媒体平台的部分基础性计算机编码、即源代码遭泄露，内部调查怀疑系前员工所为。

据《纽约时报》26日报道，部分推特源代码被人泄露至美国源代码托管服务公司(GitHub)平台。

报道说，推特源代码可能在平台上已被展示数月，而推特公司高管近期才知悉此事。推特公司24日向GitHub公司发送版权侵权公告，后者应要求已下架被泄露的源代码。

2013年11月7日，纽约证券交易所的地板上张贴着“推特”上市的宣传广告。新华社记者王雷摄

推特公司同时请求加利福尼亚州北区联邦地区法院责令GitHub公司找出分享上述源代码和可能下载过该源代码的人。

知情人士披露，推特公司内部调查推断，嫌疑人为去年离职员工，其在GitHub公司平台的注册名为“自由言论爱好者”。

《纽约时报》称，推特“掌门”埃隆·马斯克先前承诺在3月底前公开用于推荐用户推文的部分源代码，以堵住潜在漏洞。

马斯克去年10月以440亿美元的价格收购推特以来，该公司7500名员工的四分之三已被裁员或自行离职。据美联社报道，这一大动作触发美国联邦贸易委员会对推特公司的调查。

马斯克24日在给推特公司员工发送的电子邮件中说，推特现估值约200亿美元，比他收购时“缩水”一半多，有必要对该公司做大规模裁员和成本削减等“激烈变革”，优化运营，避免破产。（海洋）

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