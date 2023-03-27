新华社东京3月27日电 日本理化学研究所等研发的日本首台国产量子计算机27日正式投入使用，大学等机构的研究人员可通过云端利用这台量子计算机。

据日本共同社等媒体27日报道，与美国谷歌和IBM公司采用的技术一样，日本首台国产量子计算机也是使用在极低温下电阻为零的超导回路，制备用于计算的信息基本单位——量子比特。该量子计算机的量子比特数为64个，IBM公司2021年在日本推出了27个量子比特的量子计算机。

量子计算机的应用前景广阔，被期待用于新药研发和加密等领域。日本政府认为量子计算技术将来会成为“国家间争霸的核心”。该领域研发竞争日趋激烈，日本也打算通过改良算法、培养人才及进一步探索量子计算机的应用方向和场景等加快研究。

量子计算机也可能出错，如何纠正可能出现的错误成为量子计算机需要解决的问题，这就需要“量子纠错”技术。报道称，“量子纠错”技术是量子计算机实用化的课题，日本首台国产量子计算机还处于小规模、基础计算的试制机阶段，要想实现复杂、大规模的量子计算，需要100万个量子比特。

日本产业技术综合研究所、情报通信研究机构、富士通公司等也参与了日本首台量子计算机的研发。

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