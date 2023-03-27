人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

日本首台国产量子计算机正式投入使用

2023年03月27日17:40 | 来源：新华网
小字号

　　新华社东京3月27日电 日本理化学研究所等研发的日本首台国产量子计算机27日正式投入使用，大学等机构的研究人员可通过云端利用这台量子计算机。

　　据日本共同社等媒体27日报道，与美国谷歌和IBM公司采用的技术一样，日本首台国产量子计算机也是使用在极低温下电阻为零的超导回路，制备用于计算的信息基本单位——量子比特。该量子计算机的量子比特数为64个，IBM公司2021年在日本推出了27个量子比特的量子计算机。

　　量子计算机的应用前景广阔，被期待用于新药研发和加密等领域。日本政府认为量子计算技术将来会成为“国家间争霸的核心”。该领域研发竞争日趋激烈，日本也打算通过改良算法、培养人才及进一步探索量子计算机的应用方向和场景等加快研究。

　　量子计算机也可能出错，如何纠正可能出现的错误成为量子计算机需要解决的问题，这就需要“量子纠错”技术。报道称，“量子纠错”技术是量子计算机实用化的课题，日本首台国产量子计算机还处于小规模、基础计算的试制机阶段，要想实现复杂、大规模的量子计算，需要100万个量子比特。

　　日本产业技术综合研究所、情报通信研究机构、富士通公司等也参与了日本首台量子计算机的研发。

(责编：崔译戈、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部