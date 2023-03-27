人民网巴黎3月27日电 （记者何蒨）据德国法兰克福消息，3月23日，天津市滨海新区在德国法兰克福举行投资环境说明会。会上，滨海新区区委常委、副区长赵前苗向德国企业家、投资者介绍了天津及滨海新区的投资环境，提出增进友情、寻求合作、共谋发展的真诚愿望。

天津市与德国在教育、科技、经贸等领域的交流频繁，合作持续深化。赵前苗指出：“天津中德应用技术大学是中德政府在职业教育领域较大的合作项目之一，新冠疫情期间，第一架中德快捷通道包机也降落在天津。此外，天津还与德国科隆市、萨尔州结为友好城市。据统计，大众汽车、西门子集团、SEW、纬海科技、莱宝等德国企业累计自改革开放以来已在天津设立外资企业467家，合同外资额累计达56.6亿美元。2022年，天津对德国进出口总值684.4亿元，其中对德国出口总值141.5亿元。”

赵前苗强调：“德国是制造业强国，被誉为欧洲经济火车头，德国在工业、高端制造业、服务业和对外贸易领域，其工匠精神都是天津滨海新区发展的动力和目标。天津滨海新区是亚欧大陆桥最近的东部起点，是中国北方对外开放的门户，也是坐拥世界吞吐量第五的天津港临海之城，坚持制造业立区的路径与德国正在实施的‘工业4.0’战略高度吻合。”

赵前苗在会上还表示：“天津滨海新区十分重视与德国企业的沟通和交流，特此举办投资环境说明会，并将主题定为‘投资天津滨城·共赢美好未来’，希望以此为契机，与德国各界人士加强合作，欢迎更多德国企业来滨海新区投资兴业。”

此次说明会激发了德国企业投资天津滨海新区的热情，现场不少企业家明确了合作意问。联邦经济发展和对外贸易协会代表维尔克·受弗雷德·弗洛里安博士很有感触的指出：“这次活动让更多德国人了解天津，认识滨海新区。作为独立企业家，我已经把很多大型德国公司带到了中国，我想我会继续推动这项工作，把它们推介到天津，推介到滨海新区。”舒尔茨·威尔弗里德企业咨询公司首席执行官舒尔茨·威尔弗里德则称自己是天津的老朋友：“24年前，我去过泰达，这次参加是想看看那里有什么变化。让我肯定的是，天津对德国企业依然张开双臂，并且正在探索各种可能性。我期待与天津滨海新区能有更多的合作机会。”

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