人民网讯 联合国世界粮食计划署发布报告说，2023年需要230亿美元应对最严重的粮食安全危机，以帮助全球近1.5亿人。

据沙特《中东报》3月27日报道，联合国世界粮食计划署中东、北非和东欧地区主任弗莱舍在报告中称，乌克兰冲突导致全球粮食和能源市场动荡，食品和燃料价格上涨使数百万人面临饥饿威胁，许多家庭无法负担基本膳食。她指出，尽管近几个月情况略有好转，但全球食品价格仍处于10年来的最高水平。“今年有68个国家国内食品价格上涨超过15%，增长率很高。黎巴嫩、苏丹、委内瑞拉和津巴布韦的通货膨胀率达到3位数。”

弗莱舍警告说，世界正面临现代最严重的粮食安全危机，粮食计划署今年需要230亿美元来帮助全世界1.496亿人。她强调，持续8年的战火导致也门经济处于崩溃边缘，约有1700万也门人在挨饿，世界粮食计划署正在也门市场稳定的地区扩大现金援助，以满足社区的基本粮食需求。

弗莱舍在报告中还表示，2022年也门争端双方为期6个月的停火使该国人道主义局势有一定程度改善，这充分说明“和平和政治解决冲突对结束人类苦难是极为重要的”。（安国章）

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