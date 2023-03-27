易凡

今年是《世界人权宣言》发表75周年，也是《维也纳宣言和行动纲领》通过30周年。当前，各国正在联合国人权理事会第52届会议上就国际人权事业开展热烈讨论。在一些国家无力解决自身严重人权问题、利用自身话语权对外转移矛盾的同时，中国发出客观理性声音，也交出漂亮的人权成绩单。事实上，本国人民利益是否得到维护，人们的获得感、幸福感、安全感是否得到增强，是检验一国人权状况的最重要标准。

人权源自美好生活。当今中国，已经很少有人再谈论“脱贫”，这个词已经被“乡村振兴”所取代。这是因为，经过不懈奋斗，中国现行标准下农村贫困人口全部脱贫，中国人已开启追求更美好生活的新征程。十八大以来的十年间，全中国共有1亿人脱贫。是的，相当于三分之一美国人口、二分之一巴西人口的1亿人脱贫！与此同时，中国也彻底解决了区域性整体贫困，各地区齐头并进，共同发展。就拿南疆和田县稻香村来说，在政策大力扶持下，当地打造出独特的沙漠稻田景观，还着力保护本地民俗，打造出物质精神双重体验的特色村落游项目。65岁的村民阿布都米力克·萨迪尔说：“我的生活、经济条件都特别好，我们一家人过着幸福、安稳、美好的生活。”

人权源自优美环境。环境问题是人感受最直接、要求最迫切的突出问题。哪个不得不呼吸有毒空气、饮用有毒水的人会认为自己的人权得到保障呢？中国“像保护眼睛一样保护自然和生态环境”，积极回应人民群众日益增长的优美生态环境需要。这几年，中国各地明显天更蓝、山更绿、水更清了，不少之前难得一见的野生动物又时常可见了。例如长江中有一种动物叫江豚，天生一张微笑脸，十分讨人喜爱，但其种群数量稀少，有“水中大熊猫”之称。但近年来，长江沿岸又能见到江豚成群出现了。这种身长1—2米、体重约为100—250公斤的食肉动物处于食物链顶端，它的成群出现极有说服力地反映了当地的环境改善。

人权源自有效治理。孟子有言，“独乐乐不如众乐乐”。中国不仅认真履行自身人权义务，也积极为全球人权治理贡献力量。在人权理事会上，虽然有的国家一味强调所谓的“政治权利”，但广大发展中国家普遍更关注移民、粮食安全、反恐、国际发展合作等议题。不同发展中国家在发言中也各有侧重，这是各国国情不同的真实反映。要推进国际人权事业，就必须全面促进和保护各类人权，尊重各国走符合本国国情的人权发展道路，关注发展中国家人权诉求，这也就要求全球人权治理体系必须继续加强改革和建设。这正是长期以来中国的努力目标。中国在人权和其他各个领域积极弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，践行真正的多边主义，更长期帮助其它发展中国家共同实现经济发展和民生改善，有关国际合作成果可谓有目共睹。

中国正在推进中国式现代化的过程中推进人权事业发展，广大发展中国家也都在努力实现国家发展、追求人民幸福。让我们相互借鉴、相互支持，同国际社会一道，顺应时代潮流，回应人民呼声，为国际人权事业发展、为各国人民幸福作出更大贡献。

（作者是国际问题观察员）

(责编：苏缨翔、常红)