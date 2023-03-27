新华社法国梅斯3月26日电（记者肖亚卓）第十届国际残疾人职业技能竞赛于当地时间25日晚在法国梅斯落幕，来自中国代表团的29名选手参加了9个类别20个项目的竞赛，获得6金7银7铜的成绩。

3月25日，在法国梅斯举行的第十届国际残疾人职业技能竞赛中，在刺绣比赛中夺冠的中国选手布云秀上台领奖。新华社记者 高静 摄

3月25日，在法国梅斯举行的第十届国际残疾人职业技能竞赛中，在按摩项目分获冠军、季军的中国选手王俊（左四）和王经府（左五）上台领奖。新华社记者 高静 摄

3月25日，在法国梅斯举行的第十届国际残疾人职业技能竞赛中，在钩针编织比赛中分获冠亚军的中国选手胡春芳（左二）和沙红英（左一）上台领奖。新华社记者 高静 摄

3月25日，在法国梅斯举行的第十届国际残疾人职业技能竞赛中，在食物雕刻比赛中夺冠的中国选手郑云海上台领奖。新华社记者 高静 摄

本次竞赛于24日和25日举行，共设置了10个类别45个比赛项目，共有来自22个国家和地区的400余名选手参加比赛。中国选手代表团的郑云海、陈良杰、王晓珍、王俊、胡春芳和布云秀分别在食物雕刻、文本处理、美发、按摩、钩针编织和刺绣六个项目上夺金。

国际残疾人职业技能竞赛从1981年开始举办，中国从一开始派观察员观摩，到后来派一定数量选手参与，现在已经逐步成为赛场参赛人数最多的代表团之一。

3月25日，在法国梅斯举行的第十届国际残疾人职业技能竞赛中，中国选手田亮参加烹饪比赛。新华社记者 高静 摄

3月25日，在法国梅斯举行的第十届国际残疾人职业技能竞赛中，中国选手龚兰（右）参加刺绣比赛。新华社记者 高静 摄

3月25日，在法国梅斯举行的第十届国际残疾人职业技能竞赛中，最终获得亚军的中国选手沙红英参加钩针编织比赛。新华社记者 高静 摄

3月25日，在法国梅斯举行的第十届国际残疾人职业技能竞赛中，最终获得铜牌的中国选手吴向东正在参加木雕比赛。新华社记者 高静 摄

3月25日，在法国梅斯举行的第十届国际残疾人职业技能竞赛中，最终获得冠军的中国选手布云秀（右）参加刺绣比赛。新华社记者 高静 摄

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