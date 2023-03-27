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顺应大势、合乎民心的正确抉择——专家谈中国和洪都拉斯建立外交关系

2023年03月27日08:28 | 来源：新华网
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新华社北京3月26日电 题：顺应大势、合乎民心的正确抉择——专家谈中国和洪都拉斯建立外交关系

新华社记者郑明达、伍岳

3月26日，中国同洪都拉斯签署《中华人民共和国和洪都拉斯共和国关于建立外交关系的联合公报》，决定自公报签署之日起相互承认并建立大使级外交关系。自此，中国已同世界上182个国家建立了外交关系。

观察人士指出，事实再次表明，一个中国原则是国际大义、人心所向。中洪建交为两国关系掀开了崭新篇章，也必将为中国和拉美地区国家友好合作注入新动能。

根据联合公报，洪都拉斯共和国政府承认世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。洪都拉斯共和国政府即日断绝同台湾的“外交关系”，并承诺不再同台湾发生任何官方关系，不进行任何官方往来。

中国国际问题研究院拉美和加勒比研究所所长宋均营说，洪都拉斯选择同世界上181个国家站在一起，承认并承诺恪守一个中国原则，这有力彰显了一个中国原则是国际社会压倒性的共识，是人心所向，大势所趋。中洪建交不仅造福两国人民，也将对加强发展中国家团结合作、推进国际关系民主化产生重要影响。

中国社科院拉美所副所长袁东振说，中国作为最大的发展中国家，把自身和平发展与世界的繁荣稳定结合在一起，为维护世界和平、促进全人类进步发挥着建设性作用。“洪都拉斯等国同中国建交、复交，看重的就是这一点。”

专家注意到，此次中洪双方都提到了一些具体领域的合作，比如中方表示，两国政府、政党、议会、地方、文教、媒体、旅游等各领域应尽快开展对接合作；鼓励中资公司赴洪投资兴业，参与洪大型基础设施建设，优先实施惠民生项目。洪方也表达了积极意愿：愿同中方加强金融、贸易、基础设施、科技、文化、旅游等领域合作，密切在多边框架下沟通协调。

“中洪两国建交扫清了双方务实合作的政治障碍。两国在多个领域都有着广阔的合作空间。”宋均营说，可以想见，两国将以建交为契机，在相互尊重、平等互利的基础上开展各领域合作，为后疫情时代彼此经济社会发展提供更多机遇。中洪建交完全符合两国长远和根本利益，必将为两国人民带来更多福祉。

此次中方提出，欢迎洪方支持和加入习近平主席提出的共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，在有关框架下推动交流借鉴和务实合作。中方同时表示，欢迎卡斯特罗总统在建交后尽快访华，同习近平主席共同擘画两国关系蓝图。雷纳外长对此也作出积极回应。

袁东振说，建交是一个新的开始，期待在双方共同努力下，中洪关系起好步、开好局，尽快形成一批看得见摸得着的成果，释放更多建交“红利”，为两国人民带来更多实实在在的成果。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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