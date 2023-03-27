人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中赞共庆下凯富峡五号机组发电 

2023年03月27日08:25 | 来源：人民网-国际频道
小字号

3月24日，赞比亚总统哈凯恩德·希奇莱马（中）参观下凯富峡水电站。中国电建供图
3月24日，赞比亚总统哈凯恩德·希奇莱马（中）参观下凯富峡水电站。中国电建供图

人民网约翰内斯堡3月25日电 （记者邹松）由中国电力建设集团有限公司（中国电建）承建的赞比亚下凯富峡水电站24日举行五号机组发电仪式，赞比亚总统哈凯恩德·希奇莱马亲自揭牌剪彩并按下启动按钮，标志着下凯富峡所有机组全部投产运行。中国驻赞比亚大使杜晓晖、赞比亚住建部部长查尔斯·米卢皮、电建国际东南非区域副总经理吴一冯、赞比亚国家电力公司董事长维克森·恩库卜等人出席，运营村300余人参加。

哈凯恩德·希奇莱马对赞中两国长期以来的友好合关系表示感谢，强调能源安全是国家发展的坚实保障，下凯富峡水电站的投产发电在满足本国电力需求的同时，还会为南部非洲电力池注入“赞比亚力量”，积极向马拉维、津巴布韦、南非、纳米比亚等国家出口电力，为促进南部非洲区域整体发展作出贡献。

杜晓晖强调，下凯富峡项目的顺利发电为中赞“全天候、全方位、高质量”的合作筑起了又一座丰碑，是中非友谊和双方合作的生动体现。下凯富峡项目建成后，每年将为赞比亚供电6.57亿千瓦时。同时，中国电建还积极履行社会责任，通过开办技能培训学校、为周边村民打井取水、修路架桥等方式支持当地的教育、医疗和福利事业发展。

下凯富峡项目是保证赞比亚供电和南部非洲电力池供电的“压舱石”，被誉为赞比亚的“三峡工程”。下凯富峡水电站位于赞比亚首都卢萨卡东南90公里，大坝为碾压混凝土重力坝，最大蓄水高度是129米，五台机组总装机容量750兆瓦，2020年11月10日开始下闸蓄水，首台机组于2021年7月1日投产发电，目前累计发电量已达47.32亿千瓦时。 

(责编：苏缨翔、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部