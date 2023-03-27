3月24日，赞比亚总统哈凯恩德·希奇莱马（中）参观下凯富峡水电站。中国电建供图

人民网约翰内斯堡3月25日电 （记者邹松）由中国电力建设集团有限公司（中国电建）承建的赞比亚下凯富峡水电站24日举行五号机组发电仪式，赞比亚总统哈凯恩德·希奇莱马亲自揭牌剪彩并按下启动按钮，标志着下凯富峡所有机组全部投产运行。中国驻赞比亚大使杜晓晖、赞比亚住建部部长查尔斯·米卢皮、电建国际东南非区域副总经理吴一冯、赞比亚国家电力公司董事长维克森·恩库卜等人出席，运营村300余人参加。

哈凯恩德·希奇莱马对赞中两国长期以来的友好合关系表示感谢，强调能源安全是国家发展的坚实保障，下凯富峡水电站的投产发电在满足本国电力需求的同时，还会为南部非洲电力池注入“赞比亚力量”，积极向马拉维、津巴布韦、南非、纳米比亚等国家出口电力，为促进南部非洲区域整体发展作出贡献。

杜晓晖强调，下凯富峡项目的顺利发电为中赞“全天候、全方位、高质量”的合作筑起了又一座丰碑，是中非友谊和双方合作的生动体现。下凯富峡项目建成后，每年将为赞比亚供电6.57亿千瓦时。同时，中国电建还积极履行社会责任，通过开办技能培训学校、为周边村民打井取水、修路架桥等方式支持当地的教育、医疗和福利事业发展。

下凯富峡项目是保证赞比亚供电和南部非洲电力池供电的“压舱石”，被誉为赞比亚的“三峡工程”。下凯富峡水电站位于赞比亚首都卢萨卡东南90公里，大坝为碾压混凝土重力坝，最大蓄水高度是129米，五台机组总装机容量750兆瓦，2020年11月10日开始下闸蓄水，首台机组于2021年7月1日投产发电，目前累计发电量已达47.32亿千瓦时。

(责编：苏缨翔、常红)