本报记者 许海林

葡萄牙国家统计局近期公布的数据显示，2022年葡萄牙国内生产总值（GDP）增长6.7%，实现35年来最高增速。葡萄牙经济自2020年出现负增长以来，已连续两年保持复苏势头。葡萄牙财政部长费尔南多·梅迪纳表示，国家整体经济形势稳步向好，2022年出现的较快增长势头给2023年经济走势注入信心和动力。

葡萄牙旅游资源丰富、世界文化遗产众多，旅游业长期以来是国家经济发展的重要支柱。最新数据显示，葡萄牙旅游业去年8月已恢复至新冠疫情前水平，去年全年有超过1530万国际游客入住葡萄牙境内酒店，较前一年增长159%。国际航班数量和国际游客访问量在2022年第二季度也基本恢复至疫情前水平。仅葡萄牙航空公司2022年运送乘客就达到1380万人次，比上一年增加136.1%；运营航班增加74.9%，恢复至新冠疫情前的79%。葡萄牙旅游业联合会主席弗朗西斯科·卡列罗斯表示，2022年葡萄牙酒店入住率接近100%，旅游业复苏迹象明显。

传统制造业也为葡萄牙经济发展赋予新动能。作为欧洲传统制鞋大国，上世纪90年代制鞋业最兴盛时，葡萄牙全国曾有超过6万人从事这一行业，年产量达1.1亿双。近年来，葡萄牙制鞋企业大力开拓海外市场，增强产品创新能力，产业规模趋于稳定。2022年共出口7600万双鞋，出口额首次突破20亿欧元，同比增长20.2%。葡萄牙制鞋业的增长得益于政策支持，葡政府去年9月宣布拨款14亿欧元，推动制鞋业发展，其中3000万欧元用于支持本国企业拓展海外市场。

当前，葡萄牙政府着力推动经济改革，并采取各种举措应对通胀问题。政府去年下半年推出了一项总额为24亿欧元的纾困计划，主要包括下调电力增值税、提供育儿补贴、设置住宅和商业租金涨幅上限、禁止公交和火车票涨价等，取得一定效果。2023年1月和2月的通胀率降至8.4%和8.2%，食品、交通、住房和公用事业等领域的价格上涨趋势减缓。梅迪纳表示，削减公共债务已成为当前葡萄牙政府的首要任务，今年的目标是将公共债务削减10个百分点，改善家庭和企业的财政状况。

《 人民日报 》（ 2023年03月27日 15 版）

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