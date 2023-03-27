本报记者 邢 雪

联合国非洲人后裔问题专家工作组不久前在访问英国后发表声明指出，非洲裔在英国持续遭受结构性、体制性和系统性的种族歧视，基本权利受到侵犯。声明说：“英国的刑事司法系统对非洲裔存在差别对待，有非洲裔遭到警察逮捕后在拘留期间死亡。他们还往往被以‘共同犯罪’的罪名定罪，会遭到拦截和脱衣搜身等区别对待。针对这些歧视问题，英国当局不予解决并存在有罪不罚现象，我们对此深表关切。”联合国专家组还表示，非洲裔作为受害者，往往无法从当局或司法系统中获得有效救济。

联合国非洲人后裔问题专家工作组于1月18日至27日访问英国伦敦、伯明翰、曼彻斯特和布里斯托尔，并将于9月向联合国人权理事会递交报告。工作组专家表示，2008年国际金融危机后，英国长期实施经济紧缩政策，加剧了针对非洲裔的种族歧视，侵犯了他们的基本权利。“从非洲裔角度看，英国的种族主义是结构性、体制性和系统性的，他们在英国公共机构、私营部门和社会中都能感受到长期存在的种族等级制度。”

在美国爆发“黑人的命也是命”抗议活动的影响下，英国政府设立了“种族与族裔差距委员会”，并于2021年向联合国提交了有关英国种族主义和族裔差距的报告。当时，联合国非洲人后裔问题专家工作组在阅读报告后表示“震惊”，认为该报告歪曲和篡改历史事实，粉饰奴隶制和殖民主义历史，扭曲并错误使用相关统计数据，所得出的结论会加剧英国社会的种族主义倾向，助长种族偏见和歧视行为。英国政府当时拒绝对报告作出回应。

多年来，英国种族主义事件频发。2017年6月，位于伦敦西部的公寓楼格伦费尔塔发生火灾，造成70多人死亡。调查显示，这栋楼里的居民主要是少数族裔，建筑存在楼体老旧、电路混乱、紧急出口堵塞等诸多消防隐患，楼内居民曾多次反映问题却无人理睬。火灾发生后，英国舆论界评论此事“暴露了英国社会的种族主义”。5年后，英国人权慈善机构的调查显示，该社区仍得不到支持和保护，再次暴露出社会经济不平等、监管不足、制度性种族歧视等问题。

新冠疫情凸显英国种族间的“健康鸿沟”。医学期刊《柳叶刀》曾发表研究报告指出，英国少数族裔比白人面临更大的新冠肺炎重症和病亡风险。英国国家统计局认为，非洲裔和其他少数族裔糟糕的社会经济地位和职业选择，使他们面临更大的风险。英国经济智库决议基金会的报告显示，疫情期间，英国非洲裔年轻人的失业率攀升至35%，而同龄的白人失业率仅为13%。

联合国非洲人后裔问题专家工作组主席纳马库拉说，英国政府亟须构建开放、独立、有效的投诉机制来解决种族主义问题，并确保警察接受问责，保证人人能够得到公正审判，并为相关案件的受害者提供赔偿。

参与联合国调查工作的一家英国人权慈善机构负责人黛博拉·科尔斯在接受英国媒体采访时表示，结构性种族主义在英国社会根深蒂固。“为了结束非洲裔受到的持续不公正待遇，短期内我们必须对这些事件进行有针对性的调查和监督；长远看，我们必须加强在福利、健康、住房、教育等领域的投入。”

（本报伦敦电）

《 人民日报 》（ 2023年03月27日 15 版）

(责编：杨光宇、牛镛)