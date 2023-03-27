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新疆发展成就有力回击“美式谎言”

吕文利
2023年03月27日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　2022年6月，美国政府正式实施所谓“维吾尔强迫劳动预防法”，这是一部充满谎言的恶法，它假定新疆存在“强迫劳动”，并以此为由禁止美国企业进口与新疆相关的所有商品。这是美方政治操弄新疆问题的升级，暴露了其妄图“以疆制华”的险恶用心。事实上，新疆经济社会发展成就显著，各民族生活水平显著提升，各族人民生产生活的现实有力回击了美国炮制的谎言。

　　新中国成立以来，新疆各项事业取得巨大成就。地区生产总值从1952年的7.91亿元增长到2022年的1.77万亿元。新疆各族人民生活水平、医疗保健和人均预期寿命稳步提高。新中国成立前，新疆医疗卫生事业极其落后，只有医疗机构54个、病床696张，每千人拥有病床0.16张、医生0.019名。至2019年，新疆医疗卫生体系全面形成，医疗机构遍布城乡，共有18376个医疗机构、186426张病床。人均预期寿命由1949年的不到30岁提高到2019年的74.7岁。

　　新疆发展成就惠及广大各族民众，教育事业稳步发展。1949年，新疆仅有1所大学、9所中学、1355所小学，学龄儿童入学率只有19.8%，文盲率在90%以上。经过70多年的发展，新疆已形成从学前教育到高等教育的完整教育体系。至2020年，全疆村村建有幼儿园，共有小学3641所、普通中学1211所、中等职业学校（不含技工学校）147所、普通高校56所、成人高校6所，学前教育毛入园率达到98%以上，小学净入学率达到99.9%以上，九年义务教育巩固率达到95%以上，高中阶段毛入学率达到98%以上、高等教育毛入学率50.37%。在少数民族人口聚集的阿克苏、克州、喀什、和田四地州实施了从幼儿园到高中的15年免费教育。从受教育程度看，维吾尔族受教育水平不断提高。第七次全国人口普查数据显示，维吾尔族每10万人中拥有大学文化程度的人口为8944人，与2000年相比增加6540人，15岁及以上人口受教育年限从2000年的7.06年提高到2020年的9.19年。

　　劳动创造美好生活，促进人的全面发展和人类文明进步。《中华人民共和国宪法》赋予公民劳动的权利和义务。保障劳动权就是维护人的尊严，就是保障人权。党的十八大以来，新疆大力实施就业惠民工程，持续加大就业培训力度，积极拓宽就业渠道，有效扩大就业容量，就业形势持续向好，各族群众收入水平不断提升、生活质量越来越高，获得感、幸福感、安全感显著增强。2014年至2020年，新疆的劳动就业总人数从1135.24万人增加到1356万人，增长19.4%；年均新增城镇就业47万人，农村富余劳动力年均实现转移就业281.82万人次。

　　劳动者个人及其家庭经济收入的增长，离不开劳动者劳动技能的提升以及观念的转变。近些年，新疆少数民族青少年受教育程度稳步提升，通过参加政府组织的职业技能培训等，工作能力与水平得到有效提升。随着妇女经济、社会和家庭地位不断提高，各族妇女有更多机会接受中高等教育、参与经济社会活动，妇女就业人数和比例大幅提升。各级政府积极保障妇女平等就业权利，积极制定实施扶持妇女自主创业政策。仅以2019年为例，新疆城镇新增妇女就业22.81万人，占城镇新增就业人数的47.43%。

　　新疆积极践行国际劳工和人权标准，充分尊重劳动者意愿，切实保障劳动者平等就业权利，依法保护劳动者合法收入，严厉打击侵害劳动者权益的行为，确保劳动者不因民族、地域、性别、宗教信仰不同而受歧视，也不因城乡、行业、身份等而受限制。完善企业工资指导线制度和劳动力市场工资指导价位制度，建立健全最低工资标准调整机制，出台《新疆维吾尔自治区企业工资集体协商条例》等地方性法规，积极稳妥推进工资集体协商，并不断扩大覆盖面。2014年至2021年，新疆维吾尔自治区城镇居民人均可支配收入由2.32万元增至3.76万元，农村居民人均可支配收入由8724元增至1.56万元。

　　新疆充分尊重和保障各族劳动者宗教信仰自由权利，任何组织和个人不得干涉。在依法推广国家通用语言文字的同时，充分尊重和保障少数民族劳动者使用本民族语言文字的权利，劳动者可以自主选择使用何种语言文字进行交流。

　　消除贫困是人类梦寐以求的理想，也是保障人权的重要内容。中国积极落实联合国2030年可持续发展议程，坚持全面小康是全体中国人民的小康，一个民族都不能掉队。2020年底，新疆现行标准下306.49万贫困人口全部脱贫，3666个贫困村全部退出，35个贫困县全部摘帽，绝对贫困问题得到历史性解决。

　　以上数字实实在在，看得见、摸得着，体现了新疆经济社会发展的显著成就，是在中国共产党领导下，各族人民艰苦奋斗出来的。美国强推“维吾尔强迫劳动预防法”，绝非关心子虚乌有的新疆“强迫劳动”问题，而是要剥夺新疆民众的工作权利，制造“强迫失业”；是要破坏新疆各族人民的生计，制造“强迫返贫”；是要破坏国际经贸秩序和产业链供应链，在国际上制造“强迫脱钩断链”。美方的所作所为，本质上是打着人权的幌子危害人权、打着规则的旗号破坏规则、打着法律的招牌践踏法律，目的是靠政治操弄打压新疆产业竞争优势，将经贸问题政治化，侵害新疆劳动者的工作权利，破坏新疆产业生态。

　　真理必将战胜谬误，正义终将战胜邪恶。新疆经济社会发展成就是过去任何一个历史时期无法比拟的，也是任何尊重事实的人士都不会否认的。在事实面前，谎言将不堪一击。美方编造涉疆谎言和谬论，企图误导国际舆论，阻遏中国发展进步，这种用心险恶的图谋注定不会得逞。

　　（作者为中国社会科学院中国边疆研究所研究员、新疆智库专家）


　　《 人民日报 》（ 2023年03月27日 15 版）
(责编：杨光宇、牛镛)

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