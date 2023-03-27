本报记者 李志伟 郑 翔

为期3天的联合国2023年水事会议于3月24日在纽约联合国总部落下帷幕。会议通过了《水行动议程》，包含700多项保护水资源的相关承诺，并涵盖一系列行动计划，涉及能力建设、数据、监测系统以及改善基础设施等。

联合国水事会议是近50年来联合国召开的规格最高、影响力最大的涉水专题会议。本次会议由荷兰和塔吉克斯坦共同主办，共有来自全球200多个国家和国际组织的约6000人与会。在全球面临日益严峻水资源形势下，与会各方共同讨论解决方案，呼吁加强国际合作，携手推动水资源可持续发展。

会议开幕前夕，联合国教科文组织和联合国水机制共同发布的《2023联合国世界水发展报告》指出，当前全球有20亿人（约占世界人口的26%）无法获得安全饮用水，36亿人缺乏管理得当的卫生设施，20亿至30亿人每年至少有一个月会遇到缺水问题。如果不加强国际合作，缺水问题在未来几十年内将愈演愈烈，预计全球面临缺水问题的城市人口将从2016年的9.3亿增长到2050年的17亿至24亿。报告强调，要通过可持续的水资源管理来保障水、粮食和能源安全，向所有人提供清洁饮用水和卫生设施服务。

“水资源正处于重重危机之中。获得水资源是一项人权，对于世界发展至关重要，有利于实现人类更美好的未来。”联合国秘书长古特雷斯在会上呼吁要从四个方面加强水资源的利用，包括减少水资源管理鸿沟、大规模投资水利卫生系统、加强复原力建设、应对气候变化。古特雷斯强调，人类未来享有水安全的希望在某种程度上取决于一个基于科学的新路线，以实现《水行动议程》，并取决于各方努力实现承诺，将它们转化为行动。

第七十七届联大主席克勒希在会上倡议各方携手努力，建立全球水资源信息系统，“帮助解决水资源获取、需求和储存的难题”。他呼吁制订综合的土地利用、水资源和气候相关政策，使水资源成为“气候变化减缓和适应的杠杆”。克勒希也肯定了会议达成的成果，“各方为支持《水行动议程》做出的3000亿美元的承诺，有可能释放出至少1万亿美元的社会经济和生态系统收益。”

联合国教科文组织总干事阿祖莱说：“我们迫切需要建立强有力的国际机制，以防止全球水资源紧缺问题走向失控。水是我们共同的未来，我们必须采取共同行动来公平分享水资源、以可持续的方式管理水资源。”

中国以占全球6%的淡水资源，保障了全球近20%的人口用水，创造了全球18%以上的经济总量，同时加快复苏河湖生态环境，越来越多的河流恢复生命，越来越多的流域重现生机。中国积极向广大发展中国家提供水利建设援助，联合开展水资源综合管理、节水灌溉等领域的能力建设、科学研究等务实合作，积极支持各国水利事业发展。

中国代表在会上介绍了中国落实联合国2030年可持续发展议程涉水目标的实践和经验，提出了保障人人享有安全饮水的基本权利、共同履行可持续利用淡水资源的义务和责任、尊重自然界河流生存的基本权利等倡议。与会代表和专家普遍认可并积极肯定中国坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，以及加大现代水利基础设施建设、严格水资源刚性约束制度、积极建立水资源综合管理体系、创新应用数字化技术等治水方案和措施。

塔吉克斯坦总统拉赫蒙表示，此次会议既促进了各国对水资源问题带来严重挑战的清晰认识，又推动了各国对解决方案的探索。

《 人民日报 》（ 2023年03月27日 15 版）

(责编：杨光宇、牛镛)