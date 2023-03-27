本报北京3月26日电 外交部发言人26日就中国和洪都拉斯建立外交关系发表谈话。全文如下：

3月26日，中国同洪都拉斯签署《中华人民共和国和洪都拉斯共和国关于建立外交关系的联合公报》。两国政府决定自公报签署之日起相互承认并建立大使级外交关系。

世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分，这是无可辩驳的历史和法理事实。一个中国原则为1971年联大第2758号决议所确认，是国际社会普遍共识和公认的国际关系基本准则。

洪都拉斯是中美洲重要国家。洪都拉斯政府选择同世界上181个国家站在一起，承认并承诺恪守一个中国原则，同台湾断绝所谓的“外交关系”，同中华人民共和国建立外交关系，并承诺不再同台湾发生任何官方关系，不进行任何官方往来。这是顺应大势、合乎民心的正确抉择。中方对此表示高度赞赏。

中方愿在和平共处五项原则基础上，同洪方加强各领域友好合作，造福两国和两国人民。

《 人民日报 》（ 2023年03月27日 03 版）

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