本报北京3月26日电 （记者王迪）3月26日上午，国务委员兼外长秦刚在北京同洪都拉斯外长雷纳举行会谈并代表两国政府签署中洪建交公报。

秦刚表示，习近平主席高度重视中洪关系发展，请雷纳外长转达习近平主席对卡斯特罗总统的诚挚问候。中方欢迎卡斯特罗总统在建交后尽快访华，同习近平主席共同擘画两国关系蓝图。一个中国原则是国际社会普遍共识，是公认的国际关系准则。洪方作出承认一个中国原则的重要决断，加入世界主流，这完全符合洪国家和人民的根本和长远利益，也是选择站在历史正确一边和绝大多数国家一边。中方高度赞赏洪方对中洪建交的鲜明态度和坚定决心。

秦刚指出，中洪建交为两国关系发展正式吹响了号角，双方应以“时不我待，只争朝夕”的精神加快增进了解，深化互信，推进务实合作，带动中洪关系顺利起步、行稳致远。希望洪方坚定恪守一个中国原则，为中洪关系顺利发展营造良好政治氛围和舆论环境。中洪建交光明正大，是任何人、任何势力都无法阻挡的历史潮流。双方要加强对接协调，就重要双边协议与合作机制加快磋商，尽早达成一致，迅速搭建双边关系的“四梁八柱”。欢迎洪方支持和加入习近平主席提出的共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，在有关框架下推动交流借鉴和务实合作。两国政府、政党、议会、地方、文教、媒体、旅游等各领域也应尽快开展对接合作，不断凝聚起中洪各界推动两国关系发展的共识和力量。中方将全力支持洪经济社会发展、提高人民生活水平，愿扩大进口洪特色产品，鼓励中资公司赴洪投资兴业，参与洪大型基础设施建设，优先实施惠民生项目，尽快形成一批看得见摸得着的成果，释放建交“红利”。中洪建交不仅造福两国人民，也将为加强发展中国家团结合作、推进国际关系民主化产生重要影响。

秦刚强调，建交只是万里长征第一步，相信在双方共同努力下，中洪关系一定会起好步、开好局，迎来美好的未来。

雷纳首先转达卡斯特罗总统对习近平主席的诚挚问候，表示卡斯特罗总统很高兴应邀访华。洪中建交开启了两国关系新时代，走出了历史性一步，将极大造福两国人民。洪方对中国取得的发展成就深表钦佩，承诺遵守一个中国原则，愿同中方进一步密切两国关系，全速推进两国各领域合作，加强在多边领域沟通协调，实现互利共赢。洪方已撤回驻台“大使”，将尽快宣布废除同台一切“官方”协议。

会谈后，秦刚和雷纳分别代表两国政府签署《中华人民共和国和洪都拉斯共和国关于建立外交关系的联合公报》并共同会见记者。

《 人民日报 》（ 2023年03月27日 03 版）

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