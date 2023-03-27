本报记者 姜 宣

防波堤延伸入海2.5公里，堤外是大西洋几内亚湾，堤内是尼日利亚莱基港。港口岸边，矗立着5台巨大的岸桥。不久前，由中国港湾工程有限责任公司（以下简称“中国港湾”）投资、建设和运营的尼日利亚莱基深水港项目在拉各斯州举行开港运营仪式。投产后，莱基港不仅成为尼日利亚首个现代化深水港，也是西非地区最大的深水港之一。

“全国第一个快速清关的自动化港口”

莱基港位于尼日利亚拉各斯自贸区，由中国港湾、尼日利亚港务局等合资开发，2020年6月开工后，经过两年多的奋战，于2022年10月竣工。项目采用BOOT（建设—拥有—运营—移交）模式，特许经营期45年，年设计处理能力120万个标准集装箱。

拉各斯州是几内亚湾及西非地区国际贸易的重要枢纽。长期以来，该州各港区码头设施能力不足，后方集散疏运条件有限，物流成本居高不下，进出口贸易和经济发展受到很大限制。莱基港的建成，将改变这些情况。尼日利亚港务局局长贝拉可可说：“莱基港投入运营后，将大大减少货物滞港时间，成为全国第一个快速清关的自动化港口。”

尼日利亚总统布哈里表示，莱基港将“为尼日利亚经济发展打开新格局，有力推动尼日利亚本土产品尤其是农产品出口，增加国家外汇收入”。该港口还将创造大量就业机会，助力实现减贫目标。尼日利亚联邦新闻文化部长赖伊表示，预计莱基港在45年内的总体经济效益将达到3610亿美元。

在开港运营仪式上，拉各斯州州长巴巴吉德·桑沃—奥卢表示，莱基港是尼日利亚最大的港口，可以容纳目前全球最大的集装箱货轮，投入运营后将有力推动尼日利亚对外贸易，为经济发展注入新动力。此前，在项目竣工仪式上，他称赞中国港湾高效按期完成项目，并表示莱基港将在未来几年为尼日利亚创造近20万个直接和间接工作岗位，有效释放尼日利亚经济发展潜力。“毫无疑问，莱基港将使拉各斯成为中非、西非地区的海运物流中心。”

“这是几十年来我们过得最安心的一个雨季”

艾托村和艾顿村距离莱基港不足3公里。数十年来，每到雨季，两个村庄部分村民的土地、房屋总会被海浪侵蚀或冲毁。

面对困扰当地村民的这一难题，中国港湾经过考察勘探，调整了原有设计方案，新增了两条总计539米的东防波堤，同时在港口东侧新增加了近80万平方米的人工沙滩。

2022年雨季刚过不久，两个村的村长带着他们捕捞的鱼虾专程前来感谢：“这是几十年来我们过得最安心的一个雨季，所有土地、房屋都完好无损，感谢中国企业为我们所做的一切。”

这是莱基港项目助力当地民生发展的一个缩影。据莱基港项目荷兰籍工程总监赫克洛姆介绍，在港口建设阶段，项目已为当地提供了约2000个就业岗位，培养了一批水工、港航业人才，技术岗位和管理岗位均实现80%以上属地化。通过系统培训和指导，大部分属地员工掌握了更加专业化、现代化的工作技能。

马格邦村坐落在莱基港旁，村里许多年轻人都在莱基港工作。村长达乌达说：“中国企业尊重我们的文化。我们的年轻人都以能在莱基港工作为荣，在这里工作的未婚小伙子也成为不少姑娘中意的对象。”

“能成为莱基港的邻居，我们十分自豪。”说起港口建设给村子带来的变化，达乌达滔滔不绝，“受益于莱基港，马格邦村彻底变了样，干净漂亮的海滩吸引了大量游客，村里闲置的房屋被租赁一空。”

35岁的马格邦村村民文森特在路边开起了商店，售卖食品和服装。“以前，我只能靠打鱼和采摘椰子养家。现在收入多了，孩子们不用挨饿了，我还盖起了新房子。”看着生活一天比一天好，文森特的心里乐开了花。

中企在莱基港的开发过程中，注重保护当地生态。每年的世界环境日，中国港湾都会向村民们普及环境保护知识，并与村民共同清理海洋垃圾。“中国公司重视环保工作，让村民们知道了如何保护环境，促进当地经济绿色发展。”非洲海洋可持续发展协会主席法力卡曼果说。

“将有力推动西非地区基础设施建设”

随着港口投入运营，莱基地区“港区城一体化”建设也初具规模。莱基自贸区、拉各斯自贸区、尼日利亚丹哥特炼油厂等建设有序推进，新的国际机场项目也计划于今年启动。中国港湾副总经理吴迪表示，随着莱基港的开发，拉各斯莱基区已成为投资热土。莱基港商业运营具有良好的发展前景，相信这一深水港会让尼日利亚迎来新的发展机遇。

尼日利亚航运理事会首席执行官哈桑·贝罗表示，莱基港对尼日利亚实现经济繁荣至关重要，将彻底改变尼日利亚航运业面貌，有力推动国家经济增长，给尼日利亚乃至整个中非、西非航运和经济格局带来重要改变。

莱基港由中国港湾和法国达飞集团合资运营，是中法第三方市场合作示范项目。中方有港口建设和维护方面的专长，法方有港口运营及航线等资源优势，加上尼方的积极参与，形成多方合作、优势互补态势，让莱基港拥有良好的运营前景。由中国港湾和法国达飞合资设立的莱基自由港码头运营公司负责人丹瑞克—摩斯表示：“莱基港配备了最先进的设施，它是新一代的集装箱码头，将有力推动西非地区基础设施建设。”

中国驻尼日利亚大使崔建春表示，莱基港是中国企业从工程承包向投资运营角色转换的一次具体实践，能很好满足尼日利亚经济发展需求。莱基港投入运营后有望成为推动尼日利亚经济发展的一个新引擎，对未来在非洲深化共建“一带一路”具有重要意义。

（本报阿布贾电）

《 人民日报 》（ 2023年03月27日 03 版）

(责编：杨光宇、牛镛)